Europa våkner: Fra pensjonisttilværelse til ny storhet

Europa har lenge hvilt på sine laurbær, men nå er det tegn til at kontinentet er i ferd med å våkne til en ny realitet. Etter år med lav økonomisk vekst, demografiske utfordringer og eksterne sjokk somkrigen i Ukraina og Trumps tilbakekomst, er europeiske styresmakter i ferd med å iverksette store investeringer i forsvar, energi og teknologi. Draghi-rapporten har lagt grunnlaget for en ny kurs, og Europa ser ut til å forstå at den må ta ansvar for sin egen sikkerhet og fremtid.

Er Europa på vei ut av pensjonisttilværelsen eller hviler kontinentet fortsatt på tidligere bragders laurbær? Flere og flere tegn tyder på at europeiske styresmakter er i ferd med å våkne til en annen realitet som er vesensforskjellig fra tidligere.

Siden slutten på den kalde krigen og den tyske gjenforeningen har Europa som kontinent slitt med lav strukturell økonomisk vekst. Europeisk industri har tapt for asiatiske spillere og USA har forsterket sitt forsprang innenfor teknologi. USAs økonomi har vist en reell vekst etter inflasjon på 2,4 prosent de siste 15 årene, mens Europa til sammenligning har vokst med bare 1,4 prosent. Forskjellen er stor.

I retrospekt har heller ikke EU-prosjektet gitt de forventede økonomiske effektene. Ja, enklere tilgang til kapital og arbeidskraft har gjort Europa mer fleksibel, men EU-byråkratiet har i praksis innført så omfattende reguleringer at den forventede produktivitetsveksten har blitt spist opp av byråkrati. Dette står i kontrast til Europa som i sin storhetstid i praksis eksporterte den industrielle revolusjonen til resten av verden, inkludert både jernbane og dampkraft. Også sentralbanker kom fra Europa.

Europa har eksportert både kultur, vitenskap og statsbygging til resten av verden og har levd godt på sin opphøyde status. Imens har resten av verden jobbet hardt for å komme i kapp, mens Europa har hvilt på laurbærene - lenge. Underveis har Europa litt forenklet forklart outsourcet sin sikkerhet til USA, sitt energibehov til Russland, sin konsumentteknologi til Silicon Valley og mye av sin produksjon til Østen. Europa var i ferd med å bli en gjennomregulert anakronisme og et aldershjem.

Ja, varseltegnene opp gjennom har vært mange. For eksempel har demografien lenge vært utfordrende. Befolkningsveksten er i ferd med å stagnere og med dagens lave fødselsrater vil befolkningen sakte men sikkert falle frem mot århundreskiftet.

Europa er kontinentet med den eldste befolkningen, og dette betyr at utfordringen innen arbeidsstyrke og helsevesen vil være økende fremover. Dette vil binde opp stadig mer av de offentlige ressursene. Eurokrisen i 2011 avdekket også en underliggende ubalanse i hvordan de ulike statene finansierte sitt forbruk og tydeliggjorde svakheten i EU-samarbeidet. Dette la forøvrig grunnlaget for Brexit.

Også flyktningkrisen etter krigen i Syria har svekket Europa, både økonomisk og politisk. Covidpandemien med sine kostnader og tapt vekst svekket Europa ytterligere. Ikke alt er tapt, Europa har fortsatt sine styrker. For det første har europeiske selskaper beholdt mye av sin industri i Europa, spesielt innenfor avanserte produkter med høye krav til presisjon.

Innenfor databehandling huser Europa noen av verdens største leverandører. Et annet godt eksempel er produksjon av mikroprosessorer, der verden sverger til europeiske maskiner for å kunne produsere. Ikke minst er verdens største flyprodusent europeisk. Også innen utdanning klarer Europa seg godt, i hvert fall målt i offentliggjort forskning.

I sum bør Europa derfor ha et godt utgangspunkt for å fornye seg. Draghi-rapporten, som kom i fjor, beskrev den alvorlige situasjonen Europa befinner seg i, og gir i detalj konkrete tiltak som Europa må gjennomføre for å komme tilbake fra glemselen igjen. Uten handling vil situasjonen fortsette å forverre seg. Blant tiltakene som rapporten foreslo var økte investeringer i teknologi, energiforsyning, forsvar og innovasjon.

Draghi mente også at tiltakene måtte skje på EU-nivå og ikke på land-til-land basis. Rapporten var ment som en plan for å fornye Europa. Europa har blitt vekket. Den første store sjokket for Europa kom da Russland invaderte Ukraina i februar 2022.

Til tross for utallige varsler før dette gjorde krigsutbruddet noe med virkelighetsoppfattelsen. Fred i Europa er ikke en varig tilstand og et evig privilegium. Det andre sjokket stod USA for gjennom Trump 2. Dette har ytterligere understreket at Europa nå må ta ansvar både for sin egen sikkerhet og sin egen fremtid.

Vi ser nå klare tegn til liv og selv Tyskland har forlatt sin selvpålagte finansielle askese. EU har lansert sitt ReArm Europe, der de planlegger opp mot 800 milliarder euro i investeringer i forsvar av kontinentet. Polen bruker allerede mer på forsvar enn USA målt mot BNP - og Tyskland er på vei. Også Sverige og Finland har meldt seg på i forsvarsarbeidet gjennom sine Natomedlemskap.

Tyskland skal bruke opp mot 500 milliarder euro på forsvar og infrastruktur. Det er innen energi vi ser den tydeligste responsen. Den ensidige avhengigheten av russisk gass under den tyske Energiwende-strategien er et godt eksempel på den naive virkelighetsforståelsen som Europa nå har forlatt





