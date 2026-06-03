Europas pommes frites-industri rammet av overproduksjon og fallende priser

Belgia, som er en ledende eksportør av frosne pommes frites, har sett bønder dumpe poteter for å håndtere overskuddet. Prisene på poteter har kollapset på grunn av overfylte lagre.

Europas pommes frites -industri er rammet av en usedvanlig krise: Potetlagrene er så velfylte at prisene har kollapset. Belgia , som er en ledende eksportør av frosne pommes frites , har sett bønder dumpe poteter for å håndtere overskuddet.

Sammenlignet med tre år siden var spotprisen for ett tonn poteter i Belgia 6500 kroner, men de siste månedene har den ligget på nærmere null. I Berlin valgte en bonde å dele ut nærmere 4000 tonn overflødige poteter gratis. Også i Norge er det svært god tilgang på lokale poteter. Det er imidlertid særlig i Belgia at det har gått galt, fordi så mye av potetene der går til pommes frites-produksjon.

Kontrasten er at en svært stor andel av den danske potetproduksjonen går til stivelse - som kan lagres over lengre tid enn matpoteter. Overskuddsproduksjonen er stort sett ikke innenfor potetsortene som selges direkte til forbrukerne på butikken. Belgia eksporterte frossen poteter til 30 milliarder kroner i 2025, men veksten har stoppet opp på grunn av krigen i Midtøsten og andre faktorer





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Pommes Frites Poteter Overproduksjon Fallende Priser Belgia

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