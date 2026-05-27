Europas sikkerhet trues: Russlands aggressive retorikk mot Baltikum øker frykten for krig med Nato

En analyse av hvordan Russlands økende trusler mot Baltikum og andre Nato-land, kombinert med militære tap i Ukraina, fører til bekymring for en eskalering og mulig konflikt med Nato innen kort tid.

Frykten for et russisk angrep på europeisk jord er ikke ny, men har blitt mer presserende etter den siste tids utvikling. Dette skjer etter at fronten i Ukraina blir stadig mer fastlåst, og europeiske ledere frykter nå at Putin vil prøve å endre krigsteateret ved å utvide krigssonen til Nato -land i Europa.

I løpet av de siste ukene har Vladimir Putin og Russland gitt stadig mer aggressive uttalelser om de baltiske statene. Blant annet har Russland truet med å bombe det som omtales som beslutningssentre i Latvia, etter at Russland anklaget landet for å huse ukrainske droneoperatører. Samtidig har Kreml kritisert Finland for å bidra til Ukrainas droneproduksjon, og truet med uforutsigbare konsekvenser og skarp eskalering dersom den militære assistansen til Ukraina ikke opphører.

Flere sikkerhetstopper i Europa frykter at Russland vil teste samholdet i Nato ved å angripe de baltiske statene og de svenske og danske øyene i Østersjøen. Disse truslene kommer i en tid hvor Nato allerede står overfor interne utfordringer, særlig knyttet til USAs engasjement og den politiske situasjonen i flere europeiske land.

Sveriges forsvarsminister Pål Jonson uttaler til WSJ at sikkerheten i Europa har forverret seg i løpet av de siste 24 månedene, og at vi ser en større tilbøyelighet fra russisk side om å ta større operasjonell risiko. Historisk har Natos fremste våpen overfor Russland vært å avskrekke landet fra å foreta seg militære operasjoner mot alliansen.

Men etter at Donald Trump begynte å flørte med tanken om å trekke seg ut av Nato, samt at han har trukket tropper ut av Europa, frykter ikke-navngitte europeiske ledere at styrken bak avskrekkingen har avtatt. De frykter at Russland vil se en mulighet åpne seg, spesielt etter at oljeprissjokket etter Iran-krigen kan både bedre Russlands økonomi og skape politisk uro i Europa, hvor Russland-vennlige partier på ytre høyre kan få makt.

Blant annet skal Frankrike avholde presidentvalg neste år, hvor ytre høyre-kandidaten Jordan Bardella er favoritt til å vinne, ifølge en meningsmåling publisert på tirsdag. Dette skaper bekymring for at et svekket Nato vil gi Russland rom for aggressive handlinger. Frem til nå har sikkerhetseksperter spekulert i at Putin og Russland kan være klar for en militær konflikt med Nato innen utgangen av tiåret.

Nå fremskyndes tidslinjen etter at Russland for tiden går på store militære tap i Ukraina, hvor det mister flere soldater enn det rekrutterer. En fortsettelse av Ukraina-krigen i sin nåværende form vil ikke være bærekraftig uten at det foretas en ny tvunget mobilisering. Nestleder i EU-kommisjonen, Kaja Kallas, uttaler til WSJ at dersom du kun mobiliserer for denne krigen, sender du et signal om at du ikke vinner krigen.

Hun tror Russland kan utvide Ukraina-krigen til Europa for å rettferdiggjøre en mobilisering. Direktør for Estlands utenlandsetterretning, Kaupo Rosin, mener en russisk mobilisering absolutt er teknisk gjennomførbart, men at det vil øke de interne problemene og presset, og at det vil være en risikabel beslutning for Putin. I løpet av Ukraina-krigen har begge landene gjort store fremskritt innen dronekrigføring, hvor det som tidligere var en frontlinje, nå kalles en stor dødssone hvor tropper raskt oppdages og drepes.

I nylige krigssimulasjoner mellom Nato og ukrainske droneteam utslettet ukrainerne raskt langt større enheter av Nato-styrker. Flere frykter at Russland sitter på samme kunnskaper og droneteknologi som Ukraina, og at de vil klare seg langt bedre mot Nato-styrker enn mot ukrainske styrker. Den teknologiske utviklingen har endret krigføringens natur, og Nato må tilpasse seg for å møte disse nye truslene





