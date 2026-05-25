European Stock Market Update: Euro Stoxx 50 Rises, Shipping Stocks Remain Attractive, Refinancing Deal for Atlantic Sapphire, and More

The European stock market experienced a rise in the Euro Stoxx 50 index, with shipping stocks remaining attractive. A refinancing deal was announced for Atlantic Sapphire, and the oil price experienced a decline. Additionally, Nina Schanke Funnemark was appointed as the new tax director, and Integrated Wind Solutions reported strong financial results. The passage also mentions the ongoing tensions in the Middle East and their impact on the shipping market.

Samleindeksen Euro stoxx 50 stiger 1,5 prosent til det høyeste siden slutten av februar, før USA og Israels angrep på Iran. Analytiker mener shippingaksje fortsatt er 'attraktiv' etter kraftig børsoppgang.

Dette er de nye kursmålene. Gjennom helgen har det kommet en rekke signaler fra de pågående fredssamtalene mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump sa blant annet lørdag kveld at Iran-avtalen 'stort sett' er fremforhandlet. Mandag morgen er oljeprisen ned rundt 6 prosent til 97,6 dollar fatet.

Børsen i Japan er opp tre prosent mandag morgen, mens futures-kontrakter til S&P 500-indeksen på Wall Street stiger nær én prosent – også det ny rekord. Det landbaserte oppdrettselskapet Atlantic Sapphire har inngått refinansieringsavtale med selskapets største aksjonærer og långivere, som tilfører minst 20 millioner dollar i ny egenkapital og kutter gjeld gjennom nedskrivning og konvertering av konvertibellån. Som del av avtalen vil investeringsselskapet Coral HoldCo legge inn et frivillig tilbud på Atlantic Sapphire-aksjene til 0,80 kroner per aksje.

Deretter planlegges tvangsinnløsning av resterende minoritetsaksjonærer til samme pris og avnotering fra Oslo Børs. Samtidig skal brofinansieringen på 10 millioner dollar konverteres til nye aksjer til 0,10 kroner per aksje. Også langiver i det konvertible lånet får tilbud om å konvertere gjeld til aksjer til samme kurs, mot å skrive ned 23 prosent av lånet. Atlantic Sapphire opplyser at selskapet fortsatt ikke er fullfinansiert for de neste tolv månedene, men at styret mener avtalen er nødvendig for å unngå insolvens.

I New York åpner Wall Street opp fredag. Med det ligger det an til nok en uke med oppgang for den brede indeksen S&P 500. Nina Schanke Funnemark (55) blir skattedirektør for nye seks år. Det er bestemt i statsråd fredag.

Leverandørselskapet Integrated Wind Solutions tjente 4,9 millioner euro i første kvartal i 2026, ifølge kvartalsrapporten. Inntektene ble økt til 34,9 millioner euro fra 25,2 millioner i første kvartal 2025. Omsetningen økte til 475 millioner dollar, fra 393 millioner i samme kvartal i fjor. Resultatet før skatt var på 97 millioner dollar, opp fra 96 millioner.

Frontline la fredag morgen frem tallene for årets første kvartal, som også inkluderer utbyttenivået og guiding for andre kvartal. Sistnevnte, som er perioden der Midtøsten-krigen har preget shippingmarkedene, ventes å være sentralt hos investorene. Resultatet etter skatt endte på 559 millioner dollar, mot 33 millioner dollar året før. Inntektene ble 929 millioner dollar, mot 428 millioner dollar året før.

Det var ventet henholdsvis 516 millioner dollar, 542 millioner dollar og 578 millioner dollar, ifølge Bloomberg. Utbyttet er på 1,55 dollar per aksje for første kvartal, mens det var ventet 1,5 dollar per aksje. Nivået tilsvarer 345 millioner dollar, tilsvarende rundt 3,2 milliarder kroner. Slik ser det ut på noen av de toneangivende børsene i Asia og Stillehavsregionen litt etter klokken seks fredag morgen: flyselskapet Norse Atlantic falt mer enn 16 prosent etter tallslipp og varsel om mulig salg.

Utviklingen kommer etter at den amerikanske regjeringen kunngjorde kjøp av aksjer for 2 milliarder dollar i selskaper som driver med kvantedatamaskiner. Onsdag brøt Wall Street en tre dager lang tapsrekke, men torsdag peker pilene nok en gang nedover igjen på de toneangivende indeksene. Samtidig er oljeprisen på vei opp etter meldinger om at Irans øverste leder ikke vil sende anriket uran ut av landet.

Fearnley Securities-analytiker Fredrik Dybwad har torsdag høynet kursmålet på Okeanis Eco Tankers-aksjen til 595 kroner, opp fra tidligere 505 kroner. På bakgrunn av eksepsjonelt sterke bookingtall for andre kvartal gjør vi betydelige oppjusteringer av våre estimater for kvartalet, skriver Dybwad. Styrken i tankmarkedet ventes å vedvare, støttet av ineffektivitet i handelsmønstrene, at Sinokor holder tilbake tonnasje, samt oppdemmet etterspørsel etter lageroppbygging når Hormuz-forbindelsen forhåpentligvis åpner igje





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

European Stock Market Euro Stoxx 50 Shipping Stocks Atlantic Sapphire Refinancing Deal Oil Price Nina Schanke Funnemark Integrated Wind Solutions Middle East Tensions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atlantic Sapphire Announces Voluntary Bid and Voluntary Buy-back for ShareholdersThe Miami-based aquaculture company, Atlantic Sapphire, finds itself in a challenging position after exhausting billions of dollars in its equity. Investorgruppe Coral HoldCo, consisting of Condire Management, Nordlaks Holding, Nokomis Capital, Strawberry Capital and Joh. Johanssoien Eiendom, now owns 63% of the company's shares and 93% of its outstanding convertible bond. The Coral HoldCo will make a non-binding offer to exchange all remaining shares for 0.80 NOK per share. The voluntary buy-back will be implemented in three tranches, able to raise up to 16 million NOK. Investors and creditors affected by a technical issue have collectively sufferedrological losses.

Read more »

Europa fryser over varmesommerThe European heatwave continues with temperatures reaching 38 degrees Celsius in Spain. Meteorologist Ionna Vergini warns that intense heatwaves have become the new normal. European cities are not built to handle this level of heat in May.

Read more »

Atlantic Sapphire refinansierer med ny egenkapital og kutter gjeldDet landbaserte oppdrettselskapet Atlantic Sapphire har inngått refinansieringsavtale med selskapets største aksjonærer og långivere, som tilfører minst 20 millioner dollar i ny egenkapital og kutter gjeld gjennom nedskrivning og konvertering av konvertibellån. Investorgruppen kontrollerer rundt 63 prosent av aksjene og 93 prosent av det utestående konvertible låne.

Read more »

Arsenal-supporterne betegner Ødegaard-overgangen som en stor 'tyveri' mot Real MadridArsenal-supporterne har kritisert Real Madrid for å ha solgt Martin Ødegaard til Arsenal for 35 millioner euro, med en forklaring fra Carlo Ancelotti som en 'PR-øvelse'.

Read more »