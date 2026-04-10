Europeiske bilmerker taper terreng i Norge: Kinesiske og Tesla stormer frem

Europeiske bilmerker mister markedsandeler i Norge til fordel for Tesla og kinesiske produsenter. OFV advarer om en utvikling som krever handling for å styrke konkurransekraften i europeisk bilindustri.

På bare noen få år har europeiske bilmerkene sett sin andel av det norske markedet betydelig redusert. Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) mener denne utviklingen er en klar advarsel for en europeisk industri som allerede er under press. Denne trenden illustrerer en dramatisk endring i bilmarkedet, hvor konkurransen intensiveres og forbrukerpreferanser raskt endres.

De nye tallene fra OFV for første kvartal 2026 viser en tydelig dreining bort fra europeiske merker og mot nye aktører, spesielt kinesiske og amerikanske produsenter. Dette skiftet er ikke bare et norsk fenomen, men reflekterer bredere globale trender innenfor bilindustrien.\Europeiske bilmerker taper terreng i Norge i høyt tempo. I første kvartal 2026 hadde europeiske bilmerker en samlet markedsandel på 38,7 prosent, en markant nedgang fra 49,6 prosent i samme periode året før. Sammenlignet med 2019 er nedgangen enda mer dramatisk, fra 54 prosent. Samtidig har kinesiske bilmerker opplevd en eksplosiv vekst, og økt fra nesten null til imponerende 14,9 prosent i samme periode. Amerikanske merker, hovedsakelig drevet av Tesla, har også sett en betydelig vekst, og økt sin markedsandel fra 13 prosent til hele 28 prosent. Geir Inge Stokke, OFV-direktør, påpeker at europeiske bilprodusenter for tiden er på tapende front, men minner om at enkelte europeiske merker hadde en sterk avslutning av 2025, som påvirker starten av 2026. Stokke understreker at dette handler om konkurransekraft, tempo og tilpasningsevne, i tillegg til politikk. EU mobiliserer nå for å redde europeisk bilindustri, ettersom utviklingen er i full gang og skjer raskt.\Analysen av enkeltmerker avslører en kraftig endring i markedsposisjonene. Tesla alene sto for imponerende 27,4 prosent av nybilsalget i første kvartal 2026, en betydelig økning fra 12,1 prosent året før. Volkswagen opplevde samtidig et betydelig fall, fra 15,1 til 8,6 prosent. Også BMW, Audi og flere andre europeiske merker opplevde en tilbakegang. Blant vinnerne er kinesiske merker, som viser en klar vekst. BYD økte fra 2,3 til 3,5 prosent, mens XPeng økte fra 2,1 til 3,3 prosent. Selv Skoda, som er europeisk, opplevde fremgang fra 3,4 til 5,3 prosent. Ifølge OFV fungerer Norge som en testarena for bilmarkedet, ettersom det er et av verdens mest elektrifiserte markeder. Pris, teknologi og tilgjengelighet får større betydning i dette markedet enn tidligere. Konkurransen er hardere enn noen gang. Japanske bilmerker har opplevd et fall fra 25 til 14,7 prosent siden 2019, mens koreanske merker har gått ned fra 8 til 3,7 prosent. EU-kommisjonen har allerede iverksatt tiltak for å styrke konkurransekraften i europeisk bilindustri, en sektor som sysselsetter rundt 13 millioner mennesker og utgjør omtrent 7 prosent av EUs BNP





