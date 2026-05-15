Eurovision-drama: Norges Jonas Lovv kjemper for finaleplass

En detaljert analyse av kveldens prestasjoner i Eurovision, hvor norske Jonas Lovv må kjempe mot sterke favoritter som Danmark for å nå finalen.

Norge befinner seg nå i en svært spennende posisjon i Eurovision , og vi er blant de ti landene som går videre etter den første runden med poenggivning.

Dette betyr at spenningen er på topp for Jonas Lovv, som nå står overfor sin største prøve. Spørsmålet alle stiller seg er om juryene og det europeiske publikummet vil la seg overbevise av låten 'Ya Ya Ya' slik at han sikrer seg en plass i lørdagens finale, eller om han blir en av de fem uheldige som må se finalen fra publikumsrekkene.

Jonas har hatt en utfordrende vei frem til denne kvelden, spesielt med tanke på stemmeproblemene som har vært mye diskutert. Under generalprøvene valgte han bevisst å ta snarveier for å spare stemmen og skåne vokalapparatet, slik at han kunne imponere maksimalt når det virkelig gjaldt. Det har også blitt observert at han har benyttet seg av en vape med saltvann, noe som kanskje har vært en del av hans rutine.

En strategisk fordel for bergenseren er at han opptrer helt sist i denne runden, rett etter to betydelig roligere låter, noe som kan bidra til at hans energi skiller seg ut. Det er imidlertid viktig å huske at han må konkurrere mot storfavoritten Søren Torpegaard Lund og en ellers kvalitativt sterk liste av motstandere. Siden sceneshowet til Jonas er relativt enkelt og sparsommelig, med kun bandet som støtte, er han helt avhengig av å levere vokalprestasjonen perfekt.

Det ser ut til at strategien med å hvile stemmen har fungert, da han nå er tilbake i refrenget med kraft, selv om det var et par øyeblikk hvor man kunne ane at han strevde noe. Ser vi på de andre bidragene, er det et stort spenn i kvalitet og uttrykk. Aidan leverte en crooner-låt kalt 'Bella', som hadde en tydelig middelhavsvibe og en orkesterintro som minnet om Gudfaren-temaet fra 70-tallet.

Til tross for et ryddig utseende som nesten kunne forveksles med Harry Styles, manglet både stemmen og sceneshowet den nødvendige gnisten. Det ble rett og slett for kjedelig å se en artist stå alene på scenen uten noe dynamisk element. Fra Balkan fikk vi et bidrag fra Alis med låten 'Nân', som var preget av en pompøs og mektig stil, nesten som Carmina Burana.

Selv om Alis har en av de sterkeste mannsstemmene i årets konkurranse og leverte med tyngde, ble det visuelle uttrykket for tomt. Showet hvilte for mye på grafikk og for lite på menneskelig tilstedeværelse, noe som gjør det lite sannsynlig at dette bidraget når helt til topps. Storbritannia, representert ved Youtuberen og oppfinneren Sam Battle, valgte en helt annen tilnærming.

Med sin egenbygde synth og et image som en krysning mellom en gal professor, Ed Sheeran og Malcolm McLaren, leverte han 'Eins, Zwei, Drei'. Dette var en synth-tung og eksentrisk dancelåt som var passe allsangvennlig, selv om den nok blir for sær for enkelte lyttere. Siden Storbritannia er garantert finaleplass, kunne de tillate seg å ta en slik risiko.

Videre ser vi at Ukraina, med sin sterke historie i Eurovision, kanskje ikke vil klare å sikre seg en fjerde seier i år. Leléka fremførte 'Ridnym', en svulstig låt med techno-rytmer og et særpreget ukrainsk preg. Dessverre var vokalprestasjonen på grensen til falsk, spesielt under de lange, høye tonene som strakte seg over 25 sekunder, noe som ble mer plagsomt enn imponerende. Et stillestående show og mangelen på et sterkt refreng gjør at finaleplassen faktisk er i fare for Leléka.

Delta på sin side så fantastisk ut, men prestasjonen ble for statisk, til tross for en interessant modulasjon og en sterk sangstemme. Den største utfordringen for Norge er utvilsomt Danmark og Søren Torpegaard Lund. Søren leverte et mørkt og sensuelt show som minnet om Loreen, med et utseende som kunne passert som en dobbeltgjenger for Cillian Murphy. Låten var fengende og lettfattelig, men selv favoritten hadde en kveld med variabel vokal og noen små utslag i de høye tonene.

Til slutt hadde vi Atvara, som leverte en kjedelig ballade med svak vokal, etterfulgt av Cosmó med 'Tanzschein'. Cosmó brakte en ekte klubbfeeling til scenen i Wien, med en rytme som minnet om Berghain og Boney M, og en vokalprestasjon som var helt upåklagelig. Totalt ble 18 låter presentert, hvorav fem nå må kjempe mot oddsene for å nå finalen





Jonas Lovv klar for Eurovision: Drama og energi under generalprøvenDen norske Eurovision-deltakeren Jonas Lovv har fullført sin andre generalprøve med både fall og flammer før den avgjørende semifinalen.

Norges håp i Eurovision: Jonas Lovv og nervøs Maria LudvigsenNorges deltakelse i Eurovision Song Contest 2023 står på en tynn tråd. Jonas Lovv, den fargerike bergenseren med låten «YA YA YA», kniper den siste finaleplassen i kveld med en hårfin tiendeplass på bettinglistene. Maria Ludvigsen, Nettavisens underholdningskommentator, er livredd for norsk jubel i kveld.

Norges Eurovision-håp Jonas Lovv: – Jeg tenker mest på å være fornøydNorges Eurovision-håp Jonas Lovv er klar for andre semifinale i Wien. Han er den siste av de 18 bidragene som skal vise sin låt. Lovv er scenevant og har gjort dette før, men er likevel nervøs for finaleplassen.

Norges Jonas Lovv vinner Eurovision 2026-finalenNorges Jonas Lovv vant Eurovision 2026-finalen med låten 'Ya Ya Ya' med 282 poeng, foran Ukraina med 278 poeng.

