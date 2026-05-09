Eurovision's representative urges for multiple votes results in Israeli delegate's disqualification and reprimand of broadcaster

Noam Bettan, the representative of Israel in the Eurovision Song Contest, was compulsorily disqualified and warned by the broadcaster, after the release of several campaign videos that directly requested voting for Israel multiple times. The broadcaster, instructed by the Israeli delegation, issued a warning to them and began reviewing their future marketing activities. The new Eurovision marketing regulations prohibit the use of mass-funded third-party campaign videos, but Noam Bettan's case was not related to that regulation.

Årsaken til at representationsansvarlig for Israel , Noam Bettan , uttrykte en direkte oppfordring til land til å stemme mange ganger på Israel i reklamevideoer i sosiale medier, var at Israel s delegasjon til Eurovision Song Contest gjorde dette kjent etter å ha blitt gjort oppmerksomme på det.

Representanten for Eurovisions andre hovedorganisasjon, Green, sier at videoene med instruksjoner om å stemme ti ganger på Israel ble lagt ut av Bettan og gitt ut av CAN, Israels radionettverk, og at denne typen videoer er motstridende med Eurovisions nye markedsføringsregler. Han advarer KAN og understreker at en direkte oppfordring til å bruke stemmene en har til rådighet på en artist eller sang er motstridende med Eurovisions regler og konkurransens ånd.

Representanten for Israel, Noam Bettan, har utnevnt seg selv til å delta i Eurovision Song Contest 2023, men kan fortsatt trekke seg





Dagbladet nekter tilgang til Marcus & Martinus-konsert etter PFU-sakDagbladet blir nekta anmelderbillett og fotopass til Marcus & Martinus sin konsert i Unity Arena i Bærum. Beslutningen kommer etter en PFU-sak fra 2024 der Dagbladet ble anklaget for å ha krysset grenser med sin anmeldelse av duoen under Eurovision-finalen. Managementet til Marcus og Martinus mener Dagbladet har stemplet dem som «Quislinger» og landssvikere, noe de anser som mobbing. Dagbladets sjefredaktør Mads A. Andersen mener nekten er umoden og at avisa vil dekke konserten uansett.

Linda Lampenius: Fra rettssak til Eurovision-favoritt – en historie om revansj og motstandskraftDen verdensberømte fiolinisten Linda Lampenius har gjennomgått en dramatisk karriere, fra en langvarig rettssak med den dømte seksualforbryteren Peter Nygård til å bli en av favorittene til å vinne Eurovision Song Contest. Lampenius ser på en eventuell seier som en revansj mot Nygård og et bevis på at han ikke klarte å ødelegge livet hennes.

Eurovision-juryen innfører strengere flaggregler til konkurransen i WienEurovision Song Contest i Wien innfører nye stramme flaggreguler etter en alvorlig brann i Sveits, som kostet liv og beriket flere. Publikum vil nå bare tillates å bruke flammehemmende flagg og bannere, og man må vise frem et sertifikat for flaggene sine.

