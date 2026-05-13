Dagbladets anmelder Ralf Lofstad er ikke imponert over tirsdagens opptredener i Eurovision Song Contest og trillet hele tre enere under semifinalen. Han mener nivået på sangprestasjonene er lavt, og det er slående hvor stort gap det er mellom artistene og deres promotivideoer. En kjapp intern undersøkelse fra husken sier at flertallet i går sang oppsiktsvekkende svakt, og det var Estland og Montenegro som ble kritisert spesielt.

Eurovision-sirkuset er i gang, og flere reagerer kraftig etter den første semifinalen. Blant dem Dagbladets anmelder. Tirsdag gikk den første semifinalen av Eurovision av stabelen, hvor ti land sikret seg en plass i den store finalen lørdag 16. mai.

Dagbladets anmelder Ralf Lofstad er ikke imponert over tirsdagens opptredener, og trillet hele tre enere under semifinalen. - Nivået på sangprestasjonene i Eurovision har aldri vært så lavt som nå. Jeg var hard mot fæl sang i MGP, men det vi hørte i semi 1 var minst like ille, sier Lofstad til Dagbladet onsdag.

- Det er slående hvor stort gap det er fra promovideoene til artistene står på scenen - jeg mener de og teamene gjør seg selv en stor bjørnetjeneste ved å skape et falskt uttrykk av profesjonalitet, for så å falle pladask når de står der uten autotune og andre fiksfakserier. En kjapp intern undersøkelse fra husken sier meg at flertallet i går sang oppsiktsvekkende svakt - verst av alle var Estland og Montenegro, men flertallet sleit altså hørbart.

FJERNET: Fire personer ble bortvist fra salen under semifinalen av årets Eurovision Song Contest i Wien. Video: Karolina Grace/Rød Løper, NRK/ORF/EBU, X. - Som Dirty Harry sier: «A man's gotta know his limitations». Svært mange av låtene i går skulle liksom toppes med en lang høy tone på slutten - men bare de færreste fikk det faktisk til på en anstendig måte. Hva er vitsen med å blottlegge seg sånn - åpenbart prøve seg i en divisjon langt over?

MONTENEGRO: Tamara Zivkovic og Montenegro fikk ikke en plass videre til finalen. Foto: AP Photo/Martin Meissner/ NTB- Man kan si at mye av dette kan avskrives på en «sjarmkonto», at Eurovision er fjas og moro. Men det er jo ikke det; tvert imot er Eurovision et veldig dyrt og for mange land dønn seriøst opplegg som kan heve eller senke den internasjonale anseelsen. - Det er altså ikke et «alle skal med»-arrangement i breddeidretten, men en internasjonal elitekonkurranse.

Og da er det sjokkerende at så mange bidrag er såpass elendige. Med låta «Ya Ya Ya» ut i elden. Lofstad er usikker på om gårsdagens semifinale er til fordel for Norge. - I verste fall samlet de opp de dårligste artistene i første semi, slik at omgang 2 torsdag blir et veldig tøft selskap å hevde seg i - Jonas møter jo blant andre storfavoritt Søren (fra Danmark red.anm.

), sier Dagbladets anmelder, og legger til: - Når det er sagt, er jeg ikke i tvil om at han leverer minst like bra som i MGP - den store usikkerheten er om Eurovision-publikummet og -dommerne er klare for rock i år. Men vi får krysse fingrene, og dersom vinden blåser den veien, er Jonas soleklart best i klassen. Jeg tror vi så vinnerne i går - nemlig Finland.

De ble i hvert fall ingen mindre favoritt enn de var på forhånd, sier Thomassen til Dagbladet. Thomassen forteller at bidraget som kanskje skuffet ham mest var svenske Felicia Eriksson med låta «My System». - Jeg synes personlig at Sverige ikke har vanlig svensk standard. Hun har innrømmet at hun har dårlig selvtillit og blir for stiv.

- Jeg synes ikke hun får ut potensial i låta, som er kul og norsk. Jeg ønsker henne alt godt, men jeg skulle ønske hun slapp seg mer løs





