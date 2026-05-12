Eurovision Song Contest 2023: Israel's Controversial Participation and Massive Marketing Campaign

The Eurovision Song Contest, one of the most anticipated events in Europe, is set to begin this week in Vienna, Austria. Israel, represented by Noam Bettan, is participating this year, but several countries have announced their boycott due to Israel's controversial policies. The country has been accused of manipulating the competition and using excessive marketing funds.

Tirsdag denne uka går startskuddet for det mange europeere vil anse som vårens vakreste eventyr: Eurovision Song Contest . I år skal det hele skje i Wien i Østerrike, etter at artisten JJ vant i fjor med låta « Wasted Love ».

Første semifinale går av stabelen tirsdag, andre semifinale på torsdag og til slutt den store finalen på lørdag. ISRAEL: Noam Bettan representerer Israel i år, med låta «Michelle». Også i år deltar Israel, denne gangen med artist Noam Bettan. På bettinglistene har han i skrivende stund 96 prosent sjanse for å gå videre til den store finalen.

SJOKKFUNN: New York Times har dykket ned i Israels stemmedokumenter - som viser at de har brukt enorme summer penger, og med det brutt Eurovision-reglene. Tross folkeopprop og boikottrusler, har Israel gjort det bra i konkurransen de seinere åra. BOIKOTT: Spania, Nederland, Slovenia og Irland sier de vil boikotte neste års Eurovision-konkuranse fordi Israel skal være med





Avsløringer om Israels millionkampanje for å påvirke EurovisionThe New York Times avslører hvordan Israel har brukt millioner av kroner på målrettet markedsføring og statlig propaganda for å sikre stemmer og styrke landets omdømme under Eurovision Song Contest.

EBU vurderer å flytte Israel fra Eurovision til AsiaDen europeiske kringkastingsunionen diskuterer muligheten for å flytte Israel fra Eurovision i Europa til den nye asiatiske versjonen, Eurovision Asia, på grunn av politiske spenninger.

Eurovision Song Contest 2026 i Wien – Norge med Jonas LovvEurovision 2026 arrangeres i Wiener Stadthalle, Østerrike, som vert etter seieren i 2025. Norge er med i andre semifinale 14. mai med Jonas Lovv og låten “YA YA YA”. Konkurransen har 35 deltagende land, hvor fem er direkte kvalifisert (Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia). Boikott av Israel preger debatten, og flere land har trukket seg. Finalen avholdes 16. mai med 25 land i finalen.

Lovv representerer Norge i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya»Lovv, en norsk artist, har vunnet Melodi Grand Prix og er klar til å representere Norge i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya». Torsdag er det planlagt for den andre semifinalen i sangkonkurransen, hvor han skal kjempe om en plass i den store finalen i Wien lørdag 16. mai.

