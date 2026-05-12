Eurovision Song Contest: Criticisms and Impressions

A detailed and critical analysis of the artists and their performances in the Eurovision Song Contest. The article includes both positive and negative impressions, addressing various aspects of the songs, performances, and the competition as a whole.

Portugal, Georgia, Montenegro, Estland og San Marino kommer ikke til finalen. De ti andre som det gikk an å stemme på, er videre, sammen med Italia og Tyskland.

I årets første semifinale stiller storfavorittene Finland og Hellas samt kontroversielle Israel. Norske Jonas Lovv dukker først opp i andre semifinale, på torsdag - til gjengjeld er norske aktører i kulissene som låtskrivere, blant andre for svenske Felicia. Italia og Tyskland er også blant de 17 bidragene i kveld, men slipper å bli stemt over, ettersom de er EBU-sluggere og går videre uansett.

Denne metal-låta er et av bidragene som faktisk drar nytte av den mørke scenen, med sverd som mikrofonstativ og en Dracula-aktig vokalist. Men det er skjær i sjøen. Vokalen i bridgen (partiet mellom vers og refreng) funker dårlig; stemmeleiet er for lavt for ham, og det er en pussig harmoniløsning. Han prøver å kompensere med primalskrik mot slutten, men det blir for mye og samtidig pinglete, og virker helt malplassert





Eurovision Song Contest 2026 i Wien – Norge med Jonas LovvEurovision 2026 arrangeres i Wiener Stadthalle, Østerrike, som vert etter seieren i 2025. Norge er med i andre semifinale 14. mai med Jonas Lovv og låten “YA YA YA”. Konkurransen har 35 deltagende land, hvor fem er direkte kvalifisert (Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia). Boikott av Israel preger debatten, og flere land har trukket seg. Finalen avholdes 16. mai med 25 land i finalen.

Lovv representerer Norge i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya»Lovv, en norsk artist, har vunnet Melodi Grand Prix og er klar til å representere Norge i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya». Torsdag er det planlagt for den andre semifinalen i sangkonkurransen, hvor han skal kjempe om en plass i den store finalen i Wien lørdag 16. mai.

Eurovision Song Contest 2023: Israel's Controversial Participation and Massive Marketing CampaignThe Eurovision Song Contest, one of the most anticipated events in Europe, is set to begin this week in Vienna, Austria. Israel, represented by Noam Bettan, is participating this year, but several countries have announced their boycott due to Israel's controversial policies. The country has been accused of manipulating the competition and using excessive marketing funds.

Israel-boikott i Eurovision Song ContestIsrael er et av de mest kontroversielle landene i Eurovision, på grunn av krigen i Gaza og Israels krigføring mot Hamas. Mange har tatt til gatene for å få dem kastet ut, og i år er det fem land - Spania, Island, Nederland, Irland og Slovenia - som dropper hele konkurransen i ren Israel-boikott. Israel har brukt minst én million dollar på å påvirke Eurovision-avstemningen, og flere land truer med å boikotte konkurransen på grunn av krigen i Gaza.

