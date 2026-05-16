Eurovision Strammer Reglene for Israels Deltagelse og Sponsorenhet

Eurovision, the annual music competition on a global scale, has been controversial this year, with the issue of Israel's participation and economic stability being major topics of discussion. The article delves into the question of how the two issues are connected, as well as the new stricter rules imposed by EBU, the European Broadcasting Union, which held the competition in 2022. The article also mentions how the economic situation could impact Israel's participation and its partnership with the main sponsor, Moroccan Oil, given its role in the ongoing conflict with Palestinians in the Middle East.

Lytt til saken Slik tilfellet har vært de siste årene, er Israel-spørsmålet nok en gang et brennhett tema under Eurovision -uken. I år er det spesielt den økonomiske situasjonen rundt arrangementet som får søkelyset på seg, ved siden av debatten rundt Israels deltagelse.

Hvordan henger de to tingene sammen? Les også: Amnesty International om Eurovision: – Har forrådt menneskeheten Spania, som er en av de fem store – altså landene som bidrar mest økonomisk til Eurovision og dermed er automatisk kvalifisert til finalen – trakk seg i år fra konkurransen i protest mot Israels deltagelse, sammen med fire andre land.

Spørsmålet rundt Israels deltagelse skulle egentlig vært oppe til en ekstraordinær generalforsamling i EBUEBUDen europeisk kringkastingsunionen (European Broadcasting Union) er en samling kringkastere og arrangør av Eurovision før jul i fjor, men i stedet ble det vedtatt et sett av nye og strengere regler rundt konkurransen. Samtidig innrømmer EBU at de har problemer med å finne nye sponsorer.

Les også: Slovenia nekter å sende Eurovision – boikotter på grunn av Israel I en artikkel i New York Times i forkant av årets konkurranse i Wien erkjenner EBU-sjef Martin Green at de sliter med å finne sponsorer. Dermed hviler mer av det økonomiske ansvaret på hovedsponsoren, israelske Moroccanoil. På den andre siden lurer altså muligheten om at Moroccanoil trekker hovedsponsoratet dersom Israel blir utestengt fra konkurransen på grunn av sin pågående krigføring i Midtøsten.

Det påpeker også svenske Aftonbladets Eurovision-ekspert, Tobbe Ek. – Det ville skape ganske store problemer og hodebry for EBU. Da ville de bli tvunget til å jobbe veldig hardt for å finne nye sponsorer for å dekke tapet. Derfor er det veldig bekvemt for EBU å bare forlenge med det man allerede har og som er villige til å være synlig i forbindelse med konkurransen, sier Ek til VG.

Les også: New York Times: Eurovision sliter med sponsorer Avtalen mellom EBU og det internasjonale kosmetikkselskapet Moroccanoil ble inngått i 2019 med start i pandemiåret 2020 da Eurovision ble avlyst. Den ble fornyet på ubestemt tid etter den svært kontroversielle finalen i Malmö i 2024. Da nådde kritikken mot Israels deltagelse et toppunkt etter landets invasjon av Gaza. I hovedartiklene dokumenteres Israels interesse for Eurovision, også fra israelske myndigheter.

Israels interesse for Eurovision, også fra israelske myndigheter, er godt kjent. I den nevnte artikkelen i New York Times blir det avdekket at i 2018 – da Israel vant – brukte israelske myndigheter nærmere en million kroner på promotering av vinnerlåten og artisten Netta i sosiale medier. I Malmö 2024, midt under Gaza-krigen, hadde Israel ifølge New York Times økt budsjettene kraftig, og brukte rundt 7,5 millioner på Eurovision-relatert annonsering. Det meste skal ha kommet fra det israelske utenriksdepartementet.

En budsjettpost fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor viser at det var satt av penger til «stemmefremmende tiltak». Netanyahu oppfordret sine innbyggere om å stemme 20 ganger på Eden Golan dette åre





