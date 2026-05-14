Eurovision-veteranen Elisabeth Andreassen: - Norge kan ta seg til finalen

Torsdag kveld skal Norges Eurovision-håp Jonas Lovv (31) ut i semifinalen - og støtte får han fra en av landets mest folkekjære MGP-profiler. Tidligere Eurovision-vinner Elisabeth Andreassen (68), bedre kjent som Bettan, mener årets konkurranse holder et uvanlig høyt nivå. - Jeg tror aldri Norden har vært så sterke sammen noen gang som i år. Utrolig bra låter, sier hun til Dagbladet.Andreassen, som vant Eurovision i 1985 sammen med Bobbysocks, følger fortsatt konkurransen tett. Hun mener årets felt byr på både sterke melodier og spektakulære sceneshow - kanskje litt vel spektakulære til tider. - Men jeg synes jo også at det er noen masete låter med. Mye bank og laser og lite klær, sier hun og ler.FJERNET: Fire personer ble bortvist fra salen under semifinalen av årets Eurovision Song Contest i Wien.

Torsdag kveld skal Norges Eurovision -håp Jonas Lovv (31) ut i semifinalen - og støtte får han fra en av landets mest folkekjære MGP-profiler. Tidligere Eurovision -vinner Elisabeth Andreassen (68), bedre kjent som Bettan , mener årets konkurranse holder et uvanlig høyt nivå.

- Jeg tror aldri Norden har vært så sterke sammen noen gang som i år. Utrolig bra låter, sier hun til Dagbladet. Andreassen, som vant Eurovision i 1985 sammen med Bobbysocks, følger fortsatt konkurransen tett. Hun mener årets felt byr på både sterke melodier og spektakulære sceneshow - kanskje litt vel spektakulære til tider.

- Men jeg synes jo også at det er noen masete låter med. Mye bank og laser og lite klær, sier hun og ler. FJERNET: Fire personer ble bortvist fra salen under semifinalen av årets Eurovision Song Contest i Wien. Selv om det er mange år siden Andreassen selv sto på Eurovision-scenen, kjenner hun ikke på noe savn etter konkurransen.

For den folkekjære artisten handler Eurovision fortsatt om fellesskap, musikk og store øyeblikk - og hun håper Norge tar seg hele veien til finalen lørdag kveld. Dagbladets anmelder Ralf Lofstad var ikke imponert over tirsdagens opptredener, og trillet hele tre enere under semifinalen. - Nivået på sangprestasjonene i Eurovision har aldri vært så lavt som nå. Jeg var hard mot fæl sang i MGP, men det vi hørte i semi 1 var minst like ille, sa Lofstad til Dagbladet onsdag.

- Det er slående hvor stort gap det er fra promovideoene til artistene står på scenen - jeg mener de og teamene gjør seg selv en stor bjørnetjeneste ved å skape et falskt uttrykk av profesjonalitet, for så å falle pladask når de står der uten autotune og andre fiksfakserier. At et hangarskip som «HMS Prince of Wales» trener i norske farvann, viser hvor viktig nordområdene er for våre allierte.

Storbritannia og Royal Navy er blant dem vi samarbeider aller tettest med





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Song Contest Jonas Lovv Elisabeth Andreassen Bettan Norges Eurovision-Håp MGP-Profiler Semifinale Eurovision-Veteranen Norden Norsk Artister Eurovision-Veteranen Elisabeth Andreassen Eurovision Song Contest 2023 Eurovision Song Contest 2023 Semifinalen Eurovision Song Contest 2023 Semifinalen I Wie Eurovision Song Contest 2023 Semifinalen I Wie Eurovision Song Contest 2023 Semifinalen I Wie Eurovision Song Contest 2023 Semifinalen I Wie Eurovision Song Contest 2023 Semifinalen I Wie Eurovision Song Contest 2023 Semifinalen I Wie Eurovision Song Contest 2023 Semifinalen I Wie Eurovision Song Contest 2023 Semifinalen I Wie Eurovision Song Contest 2023 Semifinalen I Wie Eurovision Song Contest 2023 Semifinalen I Wie Eurovision Song Contest 2023 Semifinalen I Wie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Direktetog forbinder Danmark og Norge for første gang på over 20 årI 2028 blir det mulig å ta direktetog hele veien fra Oslo til Berlin.

Read more »

Norge og Malaysia eskalerer diplomatiske krangel: Malaysia planlegger erstatning og rettslige skritt mot NorgeMalaysia planlegger å kreve erstatning og vurdere rettslige skritt mot Norge etter at norske myndigheter trakk eksportgodkjenningene for missilsystemet Naval Strike Missile (NSM). Malaysia hadde allerede betalt nærmere 95 prosent av kontraktssummen da Norge trakk tilbake godkjenningene.

Read more »

Eurovision Song Contest 2026: Nå gjelder det – Norge skal i ildenI kveld finner vi ut om Norges Eurovision-håp, Jonas Lovv, stikker av med én av de ti finalebillettene.

Read more »

Jonas Lovv sikrer Norge en plass i Eurovision Song Contest 2026-finalenNorsk artister Jonas Lovv har sikret Norge en plass i finalen i Eurovision Song Contest 2026, etter en kveld fylt med pyro, paljetter og buing.

Read more »