Eveline Karlsen i «Spillet»: Balanserer reality og hektisk arbeidsliv

Influenseren og gründeren Eveline Karlsen deltar i TV 2-suksessen «Spillet», og deler sine erfaringer med å kombinere reality-deltakelse og en krevende jobbhverdag. Hun forteller om utfordringene med å balansere jobb, forberedelser og det å nyte oppholdet. Karlsen beskriver den konstante strømmen av jobbrelaterte meldinger og bekymringen for å miste kontakt med jobben.

De siste ukene har TV 2-suksessen « Spillet » rullet og gått over TV-skjermene, og vi er nå kommet over halvveis i programmet. En etter en har kjendisene røket ut av realityprogrammet, men gründer og influenser Eveline Karlsen (34) er fortsatt med i kampen om seieren. Karlsen, kjent for sitt arbeid innen sminke og skjønnhet, har klart å holde seg flytende i programmet til tross for et hektisk liv utenfor.

Hun har tidligere fortalt at hun ikke hadde forberedt seg i særlig grad før hun sjekket inn i «Spillet»-huset, noe som står i sterk kontrast til mange av de andre deltakerne som hadde brukt mye tid på strategi og forberedelser. Hun er kjent for å ta ting på sparket, og hennes spontanitet har definitivt gjort henne til en interessant karakter i programmet. Hennes evne til å tilpasse seg og navigere i de utfordrende situasjonene som oppstår i realityprogrammet, har vært imponerende. Det er tydelig at Karlsen har en sterk personlighet og en naturlig evne til å kommunisere og samhandle med andre, noe som har vært en viktig faktor for hennes suksess i konkurransen. Hennes uformelle tilnærming til programmet har skapt en spesiell dynamikk, og det er spennende å se hvordan hun vil takle de neste utfordringene som venter. Karlsen har uttalt at hun ser på oppholdet som en pause fra hverdagen, selv om hun også må bruke tid på jobb. Hun beskriver det som en slags ferie, hvor hun forsøker å koble av og nyte opplevelsen. \Til tross for mangelen på tradisjonelle forberedelser, har Karlsen hatt nok å tenke på. Hennes forretningsvirksomhet krever kontinuerlig oppfølging, noe som fører til at hun må jobbe selv når hun er innestengt i «Spillet»-huset. Karlsen beskriver konstant pågang fra jobben, med mange e-poster og meldinger som haster. Hun understreker at hun er avhengig av å bruke den begrensede mobiltiden hun har til å håndtere de viktigste forretningsmessige oppgavene. Dette skaper et dilemma mellom å nyte opplevelsen og å ivareta sin profesjonelle karriere. Hun føler presset av å måtte svare på e-poster og holde kontakten med sine ansatte og samarbeidspartnere. Denne situasjonen illustrerer den konstante balansen mange moderne gründere og influensere må navigere i, hvor skillet mellom jobb og fritid ofte blir utydelig. Karlsens opplevelse i «Spillet» viser hvor krevende det kan være å kombinere et travelt arbeidsliv med et realityprogram, og hun uttrykker frustrasjon over å ikke kunne koble helt av. Hennes historie er et eksempel på hvordan moderne teknologi og konstant tilgjengelighet kan påvirke hverdagen, selv i et program som er ment å være en form for underholdning og avkobling. Karlsen uttrykker bekymring for at manglende oppfølging av jobben kan få negative konsekvenser, noe som gjør det vanskelig for henne å fullt ut nyte oppholdet. \Under innspillingen får deltakerne bare én time mobiltid hver dag, vanligvis i forbindelse med lunsj eller middag. De fleste bruker denne tiden til å sjekke nyheter eller kontakte venner og familie. Men Karlsen er tydelig på at denne tiden må prioriteres for jobben. Hun forteller at hun mottar en strøm av «urgent»-meldinger, og at hun ikke har råd til å la være å svare. Hun beskriver jobben som en konstant pågående prosess som krever hennes oppmerksomhet til enhver tid. Hun må også pakke med seg mye skincare og sminke. Dette understreker utfordringen ved å kombinere en realitydeltakelse med et krevende arbeidsliv. Karlsens erfaring gir et interessant innblikk i de utfordringene som kjendiser og influensere står overfor i den moderne verden. Hun har tidligere uttalt at hun har blitt spurt om å delta i mange programmer, men at hun alltid har takket nei. Hun har sagt at hun ikke ønsker å delta i realityprogrammer som krever mye forberedelser på forhånd. Likevel valgte hun å delta i «Spillet», selv om det medførte en rekke praktiske utfordringer. Dette viser hennes vilje til å utfordre seg selv og å prøve nye ting, samtidig som hun ivaretar sitt profesjonelle ansvar. Karlsen er en kvinne som balanserer mange roller og som har klart å skape suksess på tvers av ulike områder. Hennes historie er et eksempel på hvor viktig det er å være fleksibel og tilpasningsdyktig i en verden i stadig endring





Spillet Eveline Karlsen Reality Influenser Gründer

