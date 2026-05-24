Everton og Atlético Madrid i en intens overgangssak

En intens overgangssak mellom Everton og Atlético Madrid om den norske spissen Alexander Sørloth. Everton ønsker å hente inn en dominerende målscorer for å sikre kvalifisering til europeisk turnering neste sesong, mens Atlético Madrid vurderer å selge spilleren for å lette på lønnsbudsjettet. Sørloth er en av flere spillere Atlético Madrid ønsker å selge i løpet av sommeren, og begge klubber er på jakt etter en avtale som gir begge parter det de ønsker.

En ting er sikkert, denne søndagen vil de fleste følge med på nedrykks kampen i Premier League hvor Everton spiller en sentral rolle. I møte med nedrykkstruede Tottenham, seier til Everton betyr at 'nedrykks kollega' West Ham har en sjanse.

West Ham tar samtidig imot Leeds. Everton har, med ny stadion, returen til David Moyes og et par stabile år bestemt seg for å bli en av de store klubbene i Europa igjen. - De trenger en spiss med ekstreme gjennombrudds egenskaper, noe som trengs i en liga hvor de fleste klubbene er særdeles gode til å sementere et forsvar.

Den 195 cm høye norske spissen Alexander Sørloth passer perfekt, noe han beviser igjen og igjen ved å være en av de mestscorende spillerne i La Liga til tross for å starte mange kamper på benken. Sørloth er lei av å være manager Diego Simeone sin superreserve og vil starte kamper fra start. Everton sitt ønske om å bygge spillet rundt 30 åringen er helt klart fristende.

Den norske spissen er én av flere spillere Atlético Madrid ønsker å selge i løpet av sommeren. Styret i Everton har utformet et formelt økonomisk forslag som lyder på den oppsiktsvekkende summen av 30 millioner euro. Målet til den engelske klubben er å få umiddelbart signert den målfarlige skandinaviske angriperen Alexander Sørloth. Everton, under ledelse av den erfarne David Moyes, er på jakt etter et kvalitetsløft i stallen sin.

Den skotske manageren mener det er helt nødvendig å hente inn en dominerende målscorer for å sikre kvalifisering til europeisk turnering neste sesong. Samtidig står Atlético Madrid foran en større ombygging på topp etter at Antoine Griezmann har bekreftet at han forlater klubben. Den 30 år gamle nordmannen, som har kontrakt ut 2028, vurderer nå et skifte av fotballmiljø.

Til tross for at han har scoret 20 mål på 53 kamper, lengter han etter et prosjekt der han kan være den udiskutable offensive referansen. Opplysninger fra Matteo Moretto i Radio MARCA bekrefter at Everton allerede har tatt kontakt med Atlético Madrid. Selv om Sørloth ikke umiddelbart ser på forslaget med stor begeistring, er diskusjonene fortsatt vidt åpne i det internasjonale markedet.

Atlético Madrid har priset ham til nettopp 30 millioner euro – med et tydelig mål om å lette på lønnsbudsjettet umiddelbart. Samtidig følger også italienske klubber som AC Milan og Como 1900 situasjonen tett. Spilleren vil vente til det internasjonale mesterskapet er over før han tar en endelig avgjørelse om fremtiden sin. Everton står overfor den vanskelige oppgaven å overbevise en spiller som prioriterer absolutt toppnivå i karrieren sin i Europa.

Evertons sportslige ledelse er på jakt etter en klassisk spiss for å løse de bekymringsfulle avslutningsproblemene laget har hatt. Den ambisiøse planen til David Moyes og Evertons bud på Sørloth er tydelig. Styret i den engelske klubben planlegger å betale det forespurte beløpet umiddelbart. Everton tror at det attraktive forslaget om å lede et nytt Premier League-prosjekt vil friste den etterspurte skandinaviske spissen.

Klubbens speidere har levert fremragende rapporter som støtter opp om investeringen i en spiller som passer den britiske, direkte spillestilen. Den sportslige ledelsen i Madrid vil ikke legge unødige hindringer i veien for et salg dersom spilleren formelt ber om å få forlate klubben. Everton vet godt at Atlético Madrid trenger penger for å hente en ny spiss i verdensklasse. Diego Pablo Simeone krever en nådeløs målscorer – i samme gate som Radamel Falcao eller uruguayanske Luis Suárez.

For Sørloth representerer muligheten til å vende tilbake til britisk fotball en svært attraktiv sportslig revansj. Everton vil fremskynde kontakten med spillerens agenter før VM er over og eventuelt øker verdien hans ytterligere. De tilbudte 30 millionene passer perfekt innenfor de økonomiske rammene klubben har satt seg. Den imponerende fysikken og det bemerkelsesverdige hodespillet til den norske spissen gir trenerteamet flere spillervarianter å velge mellom.

Everton nærmer seg sommerens overgangsvindu med full visshet om at mål koster penger – ofte mye penger. De kommende ukene i juni blir avgjørende for å se om begge klubbene kan bli enige. De trofaste Everton-supporterne venter med stor spenning på utfallet av en sak som lover å prege sommerens overgangsmarked. Everton vil teste sin økonomiske muskler, fast bestemt på å gi David Moyes verktøyene han trenger for å konkurrere på høyeste nivå.

Gjenstår å se om utholdenheten fra den engelske klubben til slutt overbeviser den norske skarpskytteren om å lede angrepet i Nord-England





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Everton Atlético Madrid Alexander Sørloth Premier League Nedrykk Kvalifisering Europeisk Turnering Målscorer Dominerende Engelsk Klubb Spiss Spillestil Fysikk Hodespill Økonomiske Muskler Overgangsvindu Spenning Intens Overgangssak Spiller Agent Forhandling Avtale Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker Ønsker

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bekrefter Real Madrid-avgangBaner vei for Mourinho.

Read more »

Real Madrid er ferdig med Alvaro ArbeloaSøndag spiller Real Madrid sin siste kamp for sesongen. Det ble ikke Champions League-finale, heller ikke avgjørende La Liga-kamp som leder til seriegull. For andre sesong på rad står verdens største…

Read more »

David Alaba takkes av med en hyllest under Real Madrid-kampReal Madrid-president Florentino Pérez hyllet David Alaba for sin dedikasjon og hardt arbeid. Alaba ble nylig tatt ut i Østerrikes VM-tropp med 112 kamper.

Read more »

Atletico Madrid kan selge Alexander Sørloth i løpet av sommerenFootball news that includes the potential transfer of Norwegian striker Alexander Sørloth from Atletico Madrid to English Premier League club Everton, as well as the initial offers and the cause behind the transfer discussions.

Read more »