Eviny overtar vindkraftverk i Bjerkreimsklyngen

Eviny styrker sin posisjon som et ledende energi- og teknologikonsern ved å kjøpe de tyskeide vindkraftverkene i Bjerkreimsklyngen i Rogaland. Anlegget produserer strøm tilsvarende 62 500 husstander.

Eviny utvider sin portefølje av fornybar energi med et betydelig kjøp i Rogaland . Selskapet har inngått avtale om å overta de tyskeide vindkraftverkene i Bjerkreimsklyngen , en av de mest effektive vindkraftanleggene i Norge.

Denne strategiske investeringen markerer et viktig steg i Evinys ambisjoner om å styrke sin posisjon som et ledende energi- og teknologikonsern, og bidrar til å sikre en stabil og bærekraftig energiforsyning for fremtiden. Kjøpet er ikke bare en utvidelse av Evinys produksjonskapasitet, men også en demonstrasjon av selskapets engasjement for å investere i grønn teknologi og bidra til den norske omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Bjerkreimsklyngen, som har vært i drift siden 2020, består av moderne og høyteknologiske vindturbiner som utnytter de gode vindforholdene i området. Anlegget har en imponerende årlig produksjon som tilsvarer strømforbruket til hele 62 500 husstander. Dette understreker potensialet i vindkraft som en viktig kilde til fornybar energi i Norge. Eviny ser betydelige industrielle muligheter i kombinasjon med sin eksisterende produksjon av både vind- og vannkraft.

Ved å integrere Bjerkreimsklyngen i sin portefølje, kan selskapet optimalisere energiproduksjonen og utnytte synergier mellom de ulike kraftkildene. Konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik fremhever at kjøpet vil styrke Evinys posisjon som et av landets største energi- og teknologikonsern, og at det vil bidra til å skape ytterligere verdiskapning. Med inkluderingen av Bjerkreimsklyngen vil Evinys totale årlige produksjon øke til 10 TWh i et normalår.

Dersom man også inkluderer selskapets eierskap i andre kraftselskaper, vil den totale årlige produksjonen stige til hele 12,8 TWh. Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 800 000 husstander, noe som viser omfanget av Evinys bidrag til den norske energiforsyningen. Investeringen i Bjerkreimsklyngen er et tydelig signal om Evinys langsiktige satsing på fornybar energi og selskapets ambisjoner om å være en sentral aktør i utviklingen av et bærekraftig energisystem.

Eviny fortsetter å se etter muligheter for å investere i nye og innovative energiprosjekter, og selskapet er godt posisjonert til å møte fremtidens energibehov. Kjøpet er et resultat av grundige vurderinger og strategisk planlegging, og det forventes å gi positive effekter for både Eviny og lokalsamfunnet i Rogaland. Selskapet vil fortsette å samarbeide med lokale aktører for å sikre en ansvarlig og bærekraftig drift av vindkraftanlegget





