Extra halverer prisen på potetgull - Gjerrigknarken advarer mot hamstring

Coop Extra tilbyr halv pris på potetgull fra Maarud og Sørlandschips ned til 12,45 kroner posen. Spareekspert Rune Nikolaisen roser prisen, men advarer mot å hamstre og påpeker at førprisen kan være høy.

Coop-kjeden Extra har lansert et tilbud som får potetgullentusiaster til å sperre opp øynene. De tilbyr nemlig halv pris på potetgull og tortillachips fra Maarud, samt potetgull fra Sørlandschips.

Tilbudet er et medlemstilbud og varer kun til og med onsdag, så det gjelder å være rask. Prisen starter på 12,45 kroner for en pose Sørlandschips havsalt, noe som betyr at du kan fylle handlekurven med åtte poser for 99,60 kroner. Dette er et prisnivå som svært sjelden sees i norske dagligvarebutikker. Spareekspert Rune Nikolaisen, bedre kjent som Gjerrigknarken, uttaler: 'Det har jeg aldri sett før.

Det er en veldig bra pris faktisk.

' Han følges av en kvart million på Facebook og Instagram, og hans vurdering veier tungt for mange forbrukere. Coop har imidlertid innført en form for rasjonering på tilbudet. Maksgrensen er på 12 poser per kunde, noe som trolig holder for de fleste. Nikolaisen advarer likevel mot å hamstre for mye.

'Det er nok mange som lar seg friste og tenker det er fint å ha litt potetgull til fotballkampene framover. Men det er lurt å tenke litt på hvor mye potetgull man egentlig ønsker å ha i skapet. Selv vet jeg at det forsvinner ganske fort hvis vi har det liggende, og hvis forbruket går veldig opp, så er hamstringen verken bra for folkehelsa eller økonomien,' sier han.

Han påpeker at potetgull sjelden selges for under 20 kroner posen til vanlig pris, så dette tilbudet er virkelig enestående. Men det er en hake: Selv om kampanjen gir halv pris, bør forbrukerne være oppmerksomme på førprisen. Når Maarud-potetgull koster 19,95 kroner på tilbud, betyr det at Coop tar utgangspunkt i en førpris på 39,90 kroner.

Nikolaisen reagerer på dette: 'Halv pris høres jo så sykt billig ut, så da tenker man ikke på om den førprisen egentlig er litt dyr eller ikke.

' Han mener at 40 kroner for en pose potetgull er i drøyeste laget, og påpeker at konkurrenter som Kiwi og Rema 1000 ofte har lavere priser. Denne uken får du for eksempel noen varianter Maarud-potetgull til kun 29,90 kroner hos Rema 1000 og Kiwi. Dermed blir Extras halvprisrabatt mindre imponerende sammenlignet med andre lavpriskjeder.

'Du får kanskje potetgullet til halv pris av hva det har vært hos Extra. Men det er greit å vite at det ikke er halv pris av hva de andre lavpriskjedene tar,' bemerker Gjerrigknarken. At dagligvarekjedene velger å dumpe prisene på chips og snacks, er ingen tilfeldighet. Kjedene vet nøyaktig hva de gjør for å lokke kundene inn i butikken.

'Det er alltid de usunne greiene som lokker oss inn i butikken. Vi forbrukerne er kanskje svake mennesker, så vi lar oss lokke av usunne varer,' sier Nikolaisen. Med store idrettsarrangementer og fotball på TV er potetgull en garantert trafikkdriver.

'Det er liksom inngrodd. Folk skal kose seg foran fotballen, og det skjønner jeg absolutt. Men selv kommer jeg ikke til å se fotball og knaske potetgull klokken fire om natten. Da sover jeg,' sier han.

For de som ønsker å spare penger, anbefaler han å tenke seg om før de hamstrer, og heller vurdere om de virkelig trenger så mye snacks. Tilbudet er fristende, men husk at det kan være lurt å ha litt is i magen og sammenligne priser på tvers av kjeder





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