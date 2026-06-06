Extra søker 10 personer som skal se alle VM-kampene

En stillingsannonse på Finn tilbyr 10 personer muligheten til å tjene penger på å se VM-fotball. De må ha en god interesse i fotball og en sterk blære for å kunne se kampene i løpet av en natt.

Er du litt over gjennomsnittlig interessert i fotball, og kunne tenke deg å faktisk tjene penger på å sitte oppe midt på natta for å se VM-fotball?

Vel, da har det dukket opp en stillingsannonse på Finn som er for deg: Extra søker 10 personer som skal se alle kampene under årets VM. Vil du se neste video? Lege med sterk advarsel til alle: – Det er ulovlig. Stor blære og dårlig døgnrytme er et krav, noe som neppe er en overdrivelse med tanke på at kampene stort sett spilles fra kveld til tidlig morgen.

Målet med jobben er å avdekke om kommentatorene bruker ett spesielt ord i løpet av sendingen, som i så fall vil utløse et tilbud. Ordet er 'billig'. Som i billig straffespark, billig gult kort, billig frispark, billig mål eller billig PR-jippo. – Når kommentarene sier ordet 'billig', utløses Billigbingo, og seerne kan hente ut billige varer de neste fem minuttene fra billigbingo.no, sier Coops kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen til Nettavisen.

Han forteller om 180.000 kuponger som ligger klare, på ting som en halvliter brus til én krone, eller Big One til en 20-kroning. Slipper å se alle 104 kampene? I stillingsutlysningen kan man få inntrykk av at man skal se alle de 104 kampene, men Kristiansen sier de ikke har utlyst en fullstendig uoverkommelig jobb. Utover at det kan være opp til 6 kamper på én dag, pågår alle 3. kampene i hver gruppe samtidig.

Det kan gjøre det vrient å få med seg alle kampene – i alle fall live. Kamper vil fordeles mellom de ti stillingene slik at også samtidige kamper billig-overvåkes av Extra-folk. Ifølge Kristiansen har over 200 personer allerede søkt på stillingen, etter at den ble lagt ut fredag ettermiddag





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