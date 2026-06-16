Extreme Psychological Impact of Modern Large-Scale Warfare and Ukrainian Soldiers' Training in Norway

Modern large-scale warfare can have severe psychological consequences. The Norwegian military has been training Ukrainian soldiers to better cope with trauma. The ORT (Operational Resilience Training) program aims to help soldiers recognize stress reactions, manage stress, maintain functionality during operations, and support their colleagues in challenging situations.

Moderne stor skala krigføring byr på ekstreme psykiske påkjenninger. I Norge får ukrainske soldater trening som gjør dem bedre beskyttet mot traumer. ORT-trening har som formål å trene soldater i å kjenne igjen stressreaksjoner, håndtere stress, opprettholde funksjon under operasjoner og støtte medsoldater i belastende situasjoner.

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU. Mer enn 10.000 ukrainske soldater fått opplæring i Norge siden 2022. I Trøndelag har ukrainske sanitetssoldater gått gjennom et program der de også har fått trening i operativ motstandskraft, kalt ORT (Operational Resilience Training).

– Vi gir soldatene et kunstig, simulert kampstress med opplevelser og situasjoner som de vil kunne møte i krig, og vi prøver å gjøre det så realistisk som mulig. Du kan kalle det en slags stressvaksinering, sier Andreas Espetvedt Nordstrand. Han er sjef for militær mental helse ved Forsvarets sanitet, samt førsteamanuensis ved NTNUs institutt for psykologi.

I samarbeid med forskere i den amerikanske hæren har han utviklet et treningsopplegg som hjelper soldatene til å innarbeide mentale teknikker de kan bruke i krevende operasjoner. Vi bruker forskjellige scenarier for ulike typer av stress. Det kan være moralsk stress, kognitivt stress eller emosjonelt stress. Samtidig som det virker realistisk, blir det aldri virkelig.

Det gjør at man psykologisk kan gå langt inn i det, samtidig som man har tryggheten i at det er «på liksom», forklarer Nordstrand. Grounding: Teknikker som hjelper personen å rette oppmerksomheten mot kroppen og omgivelsene her og nå for å redusere stress, panikk eller overveldelse. Metode for å hjelpe personer med ASR (Acutt Stress Reaction). Akutt stressreaksjon er en reaksjon der en person midlertidig slutter å fungere på grunn av ekstrem belastning.

Kan ta form av frysreaksjoner, dissosiasjon eller uro/agitasjon. Re - Registrere Akutt Stressreaksjon: Avklar at det faktisk er ASR ved å utelukke åpenbare fysiske skader som årsak til sammenbruddet. T - Tilby fellesskap: Få ting øker frykt så mye som følelsen av å være alene.

«Jeg er her sammen med deg, du er ikke alene. » A - Avklar fakta: Ved å svare på konkrete fakta presser man hjernen til logisk tenkning og planlegging.

«Hvilken avdeling tilhører du? Hvem er din lagfører? » R - Reetabler tidslinje: Gi en beskrivelse om hva som har skjedd, hva som skjer nå og hva som skal skje, for å redusere følelsen av forvirring. T - Tilbake til oppgave: Ved å sette en person i gang med en konkret og overkommelig arbeidsoppgave, reduseres følelsen av kontrolltap og hjelpeløshet.

Søvn og restitusjon, håndtering av kumulativt stress og fatigue, samt styrking av samhold og støtte i avdelingen som beskyttelse mot kampstress. Stressreaksjonsskalaen, stressbøtta og resilienskompasset





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