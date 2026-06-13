Donald Trump hevder at USA vil ødelegge Irans høyanrikede uran hvis ikke Iran samarbeider. Tidligere lørdag sa talsperson for Irans utenriksdepartement at han ikke ville utelukke at en avtale kunne signeres i løpet av de neste dagene.

Første gang: Donald Trump møtt med buing under NBA-finale. Video: Anabelle Bruun, Vegard Kvaale/Dagbladet. - Godt forhold til Iran . Videre hevder Trump at denne administrasjonens forhold til Iran er annerledes og mye bedre enn det tidligere administrasjoner har hatt.

Deretter advarer han om at USA, når ting roer seg og tidspunktet er riktig, vil gå inn for å hente ut og ødelegge restene av Irans høyanrikede uran som er begravet i de iranske fjellene. - Vi ser fram til å samarbeide med Iran og hele Midtøsten langt inn i framtida, skriver presidenten før han avslutter med en advarsel. - Forhåpentligvis vil denne prosessen gå raskt og enkelt.

Hvis ikke har vi et siste alternativ som forhåpentligvis ikke må bli brukt igjen, skriver Trump med henvisning til angrep. Trump skriver ingenting om hvor avtalen skal signeres, eller om den skal signeres elektronisk, noe meklerlandet Pakistan åpnet for i en tidligere uttalelse. Tidligere lørdag sa talsperson for Irans utenriksdepartement, Esmaeil Baghaei, at han ikke vil utelukke at en avtale kan signeres i løpet av de neste dagene, men at det ikke kommer til å skje søndag.

Til tross for at kjendisfotografen sporet sitt stjålne fotoutstyr til denne døra, nektet politiet å hente det ut for ham. Rundstjålet: - Fotoutstyr for over en halv million kroner ble stjålet fra studioet mitt. I over en uke lå tyvegodset i en leilighet i en kommunal leiegård i Oslo, uten at politiet ville hente det ut, sier Christian F. Wesenberg. Foto: Kristian Ridder-Nielsen / Dagbladet.

Politiet i Oslo fikk påvist hvor tyvegods for over en halv million kroner ble oppbevart. Likevel ville de ikke gå inn i leilighetene i det kommunale bygget i bydelen St. Hanshaugen, og hente ut og sikre tyvegodset. - Der, bare noen få meter fra to politibetjenter og meg, lå fotoutstyret. Men de hyggelige politibetjentene fikk ikke lov til å gå inn og hente fotoutstyret mitt, sier kjendisfotograf Christian F. Wesenberg til Dagbladet.

Frustrert: - Du blir både forbannet, oppgitt og skuffet når politiet svarer at de ikke har hjemmel til å ta seg inn i en leilighet hvor fotoutstyret mitt ligger, sier fotograf Christian F. Wesenberg. Foto: Kristian Ridder-Nielsen / Dagbladet. Natt til forrige uke ble en rute knust i studioet hans i Tollbugata i Oslo sentrum. Fotoutstyr for flere hundre tusen kroner ble stjålet.

Samme framgangsmåte som en tyv noen dager seinere brukte, da en hettemaskert mann knuste en glassrute på Glassmagasinet i Oslo sentrum. - Utstyret mitt var merket med datasporingsutstyr. Noen timer etter at vi hadde fått ryddet opp, sporet jeg utstyret til de kommunale leilighetene på St. Hanshaugen. Wesenberg satte seg på elsykkelen, og syklet de få kilometerne fra Tollbugata til St. Hanshaugen.

Da trodde han at det var en smal sak å få tilbake fotoutstyret. Sporingsenhetene på min mobiltelefon viste at fotoutstyret befant seg inne i en av leilighetene i det kommunale bygget. Samtidig passerte en politipatrulje. Jeg fikk stoppet dem, og forklarte situasjonen.

Politibetjentene var hyggelige og ville mer enn gjerne hjelpe til. Men for at de kunne ta seg inn i leiligheten, og hente ut fotoutstyret, kontaktet de vakthavende ved Oslo politidistrikt. De fortalte at de ikke kunne ta seg inn, uten en tillatelse fra vakthavende på politihuset, forteller Wesenberg. - Politipatruljen beklaget, og fortalte at vakthavende hadde sagt at de ikke fikk lov til ta seg inn.

- Til tross for sporingsenhetene dokumenterte at det stjålne fotoutstyret var i en leilighet, fikk politipatruljen beskjed om at de ikke hadde lovhjemmel for å ta seg inn på rommet hvor fotoutstyret mitt lå. For meg er det fullstendig uforståelig, sier Wesenberg. Ved siden av det mislykkede forsøket å få hjelp av ordensmakten, har Wesenberg også forsøkt å snakke med beboerne i den kommunale bygården.

- Jeg hang opp en plakat, og utlovet en dusør på 1000 kroner for å få tilbake utstyret. Heldigvis er utstyret forsikret, men i min verden er det galskap når politiet ikke kan ta seg inn i en leilighet, hvor det beviselig blir oppbevart tyvegods. Fotoutstyr som var stjålet fra meg, sier Wesenberg. Først etter at Dagbladet forsøkte å kontakte politiet i Oslo, ble Wesenberg kontaktet av en etterforsker.

- Det var litt seint. En uke etter at innbruddet og tyveriet skjedde. Sporingsbrikkene på fotoutstyret er nå tom for strøm, forteller fotografen. Christian F. Wesenberg betaler flere tusen kroner i året for å forsikre fotostudioet og utstyret han bruker for å ta bilder.

- Økonomisk skadelidende blir jeg ikke siden utstyret og studioet var forsikret. Men det er jo galskap at forsikringsselskapet må utbetale mange hundre tusen kroner, fordi politiet sier de ikke har hjemmel til å hente ut tyvegodset. Tyvegods: I bakgården til den kommunale bygården oppdaget Christian F. Wesenberg deler av det han mener må være tyvegods





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