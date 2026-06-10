Fabio Capello hyller Norge som en av de store outsiderene i VM

Den italienske trenerlegenden Fabio Capello lanserer Norge som en av de store outsiderene i fotball-VM. Han trekker spesielt frem viktigheten av å ha en spiller som Erling Braut Haaland i laget, og trekker også frem Bodø/Glimts imponerende resultater i Champions League.

Torsdag blåses fotball-VM omsider i gang, da vertsnasjon Mexico åpner mot Sør-Afrika. Selv om Norge s første VM-opptreden på 28 år ikke går av stabelen før natt til onsdag neste uke, er det norske landslaget på manges lepper – også internasjonalt.

Nå lanserer den italienske trenerlegenden Fabio Capello Norge som en av de store outsiderene i mesterskapet. Fabio Capello trekker spesielt frem viktigheten av å ha en spiller som Erling Braut Haaland i laget. – Han er en stor og viktig angrepsspiller. Han scorer mål og han jobber hardt for laget.

Ringreven med de karakteristiske brillene legger ikke skjul på at det er nettopp jærbuen vi bør sette vår lit til, dersom det skal bli norsk jubel i VM. Avslutningsvis velger Capello også å trekke frem Bodø/Glimts imponerende resultater i Champions League. – Jeg fulgte godt med på Champions League, og lot meg imponere. Bodø/Glimt og deres spillere holder et godt nivå.

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Fabio Capello Norge VM Erling Braut Haaland Bodø/Glimt Champions League

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