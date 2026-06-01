Fagmiljøet advarer mot utnyttelse av sårbare mennesker i dødsdoula-kurs. Det sier Ingebrigt Røen, sykehusprest ved St. Olavs hospital i Trondheim og styreleder i Norsk palliativ forening, til TV 2. Fagmiljøet er bekymret for at pasienter og pårørende som står i en desperat situasjon kan bruke store summer på tjenester uten dokumentert helsefaglig kompetanse.

Dødsdoula er kan bli en dødsdoula . Fagmiljøet advarer mot utnyttelse av sårbare mennesker. Det sier Ingebrigt Røen, sykehusprest ved St. Olavs hospital i Trondheim og styreleder i Norsk palliativ forening, til TV 2.

Fagmiljøet er bekymret for at pasienter og pårørende som står i en desperat situasjon kan bruke store summer på tjenester uten dokumentert helsefaglig kompetanse. Dødsdoulaer kurses gjennom et helgekurs etterfulgt av seks måneders hjemmeskole. Det hele til en pris på 16.000 kroner. Flere i fagmiljøet reagerer på at kursingen kan fremstå som en form for fagutdanning.

Fagmiljøet understreker at denne trenden er reell, og at det vanligste er veldig engasjerte pårørende. Norge allerede har et omfattende rammeverk innen palliativ medisin med både profesjonelle og frivillige aktører. Det er uheldig at døden kommersialiseres, og det kan risikere å utnytte mennesker i en sårbar situasjon. Løsningen ligger i å styrke offentlige tjenester, ikke private.

Fagforeningene mener at private aktører ikke bør erstatte offentlige tjenester. Fagmiljøet reagerer på at dødsdoulaene tilbyr tjenester som koordinering av hjemmedød eller oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet. Fagmiljøet understreker at palliative avdelinger på noen måte kan bidra til å gi inntrykk av en offentlig faglig godkjenning eller sertifisering av en ordning som ikke er kvalitetssikret





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dødsdoula Kurs Utnyttelse Helsefaglig Kompetanse Økonomiske Ressurser Offentlige Tjenester Private Aktører Kommersialisering Utnyttelse Fagutdanning Økonomiske Grenser Kommunikasjon Profesjonell Praksis Timepris Ønsker Å Hospitere Gravferd Palliativ Medisin Helsevesenet Pasienter Og Pårørende Helsefaglige Vurderinger Juridiske Avklaringer Etiske Dilemmaer Tett Samarbeid Profesjonelle Aktører Gratis Kvalitetssikret Taushetsplikt Samarbeid Med Helsetjenesten Ønsker Å Hospitere Gravferd Palliativ Medisin Helsevesenet Pasienter Og Pårørende Helsefaglige Vurderinger Juridiske Avklaringer Etiske Dilemmaer Tett Samarbeid Profesjonelle Aktører Gratis Kvalitetssikret Taushetsplikt Samarbeid Med Helsetjenesten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brannkorpset er god på lokale branner – dårlig rustet for det versteBrannvesenet er ikke rustet for krig eller store hendelser slik de er organisert i dag. Det viser en DSB-rapport som har sett på scenarioer for både krig og fredstid.

Read more »

Brannkorpset er god på lokale branner – dårlig rustet for det versteBrannvesenet er ikke rustet for krig eller store hendelser slik de er organisert i dag. Det viser en DSB-rapport som har sett på scenarioer for både krig og fredstid.

Read more »

Tenk så deilig det hadde vært om det de sier, hadde vært sant!Senterpartiets plan for rentekutt høres mistenkelig forlokkende ut.

Read more »

Putin blir hånet: – Er han full?– På det nivået her handler det om å jakte marginer, sier det yngste medlemmet av Norges støtteapparat.

Read more »