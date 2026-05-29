Familie får ikke lov til å bruke bestilt anneks i Danmarksvilla - krever heving av kjøpet

Tre generasjoner hadde booket en stor dansk villa med tilhørende anneks via Novasol. Da annekset plutselig ble meldt som ubebrukbart, nektet leverandøren prisjustering og ga kun en fremtidig rabatt. Forbrukerjurist forklarer at dette er et vesentlig kontraktsbrudd med rett til heving og refusjon.

Tone Mette Elton, 53, fra Hamar hadde planlagt en etterlengtet sommerferie sammen med 13 andre i familien. Turen skulle gå til Danmark, der de hadde reservert en romslig villa via bookingportalen Novasol .

Villaen hadde sju soverom, flere bad, et aktivitetsrom, badstue, badestamp, store uterom og et eget anneks for husdyr. Alt tilsammen lagde et perfekt ferieopphold for tre generasjoner - besteforeldre, foreldre og barnebarn - og ble betalt i to avdrag: 9 002 kroner 5. mars og resten, 30 455 kroner, 30. mai. I flere uker planla de aktiviteter ved havet og gledet seg til å tilbringe tid sammen i det store annekset som skulle fungere som et eget oppholdsareal.

Da ferietidspunktet nærmet seg, fikk familien en overraskende melding fra Novasol: det tilhørende annekset hadde blitt ødelagt av storm og kunne ikke benyttes. Leverandøren hevdet at dette ikke påvirket oppholdet, men for Elton og hennes slektningene var annekset en sentral del av bestillingen. Uten det separate rommet ble plassen betydelig redusert, og de kunne ikke lenger romme alle i nærheten av hverandre som opprinnelig planlagt. Elise kontaktet Novasol for å kreve en prisreduksjon, men ble møtt med avslag.

Videre ble de henvist til en chat‑tjeneste som gav liten hjelp. Til slutt fikk de et tilbud om å få 3 100 kroner i rabatt på en fremtidig bestilling, men ingen refusjon for den nåværende avtalen. Slik ble de tvunget til å avbryte bestillingen og finne alternativt overnatting gjennom Airbnb, til en pris på 42 189 kroner, i håp om at Novasol ikke ville trekke den siste fakturaen 31. mai.

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen fra Forbrukerrådet understreker at leie av ferieboliger i stor grad er regulert av kontraktsrett og vilkårene i avtalen. Når et hovedmoment i avtalen - som et vedlagt anneks - ikke leveres, er det et vesentlig brudd, og kunden har rett til å heve kjøpet og få pengene tilbake. Kunden kan ikke akseptere en rabattkupong som kompensasjon for manglende oppfyllelse, da dette ikke løser den konkrete bruken av boligen.

Hvis forhandleren ikke kommer med en reell erstatningsbolig som er sammenlignbar med den bestilte, kan saken bringes inn for den danske klagenemnda for feriehusutleie, Ankenævn for Feriehusudlejning. Forbrukerrådet anbefaler sterkere kundeservice og klarere vilkår, slik at forbrukere får mulighet til å bruke sine rettigheter når en feriebestilling ikke lever opp til de lovede fasilitetene





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feriebolig Novasol Kontraktsbrudd Forbrukerrettigheter Heving Av Kjøp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Familie unnlot å melde fra om at savnet gutt kom til retteTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Familie unnlot å melde fra om at savnet gutt kom til retteMens den omfattende leteaksjonen pågikk i Fredrikstad natt til onsdag, unnlot familiemedlemmer av 14-åringen å melde fra om at han var kommet til rette.

Read more »

Toåring funnet etter langt søk: Familie på vei hjem til RomaniaEn to år gammel gutt ble funnet i skogen etter å ha vært savnet i over 13 timer. Familien som er romani, følger seg utrygg i Sverige og planlegger å returnere til Romania.

Read more »

Familie på flukt etter at gutten deres ble savnet i SverigeEtter flere timbers søk ble to år gamle Lucas funnet i skogen utenfor sitt hjem i Sverige. Familien er nå på vei hjem til Romania etter at de følte seg ikke trygge etter hendelsen.

Read more »