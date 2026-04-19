Familie i konflikt med kommunen: – Umulig å utvikle tomten

En familie opplever store problemer med Lillestrøm kommune som følge av at de ikke får bygge nytt hus på en regulert industritomt, og nå risikerer tvangsmulkt for midlertidig bolig og andre bygg. Familiens håp hviler på en kommende omregulering av området.

En familie i Lillestrøm kommune står overfor en vanskelig situasjon der de ikke får lov til å bygge et nytt hus på det som er definert som en industritomt, men heller ikke kan bruke tomten til næringsformål fordi det allerede står en bolig der. Bjørn Deildok, som eier tomten, forteller at kommunen har gjort eiendommen umulig å utvikle, noe som senker verdien med millioner av kroner.

Deildok har satt opp midlertidige brakker for seg selv, kona, sine to barn og sin mor, som bor i det eksisterende huset. Disse brakkene ble satt opp for over to år siden, etter at Deildok mistet jobben og dermed boligen de leide.

Kommunen mener imidlertid at brakkene ikke kan stå der uten søknad og at de heller ikke kan stå der i mer enn to år. Deildok risikerer tvangsmulkt hvis ikke brakkene, en bod og en garasjekjeller fjernes innen juni. Kommunen har varslet en tvangsmulkt på 70 000 kroner, pluss daglige bøter på 2000 kroner hvis ikke pålegget følges.

Deildok mener kommunens reaksjon er uforholdsmessig streng, og at den eneste feilen han har gjort er å ikke søke om tillatelse til å sette opp brakkene. Han opplever et enormt psykisk og økonomisk press, spesielt i en tid med arbeidsledighet. I fremtiden skal området der han bor, Nesa Nord, omreguleres, og Deildoks håp er at kommunen vil gi dispensasjon til at de kan bo der til omreguleringen er fullført, slik at han kan få bygget ferdig et nytt hus.

Nils Henrik Brynildsen Henningstad, kommunalsjef for byggesak i Lillestrøm kommune, sier at kommunen har bedt om at flere ulovlige forhold på eiendommen rettes opp, og at de har gitt veiledning om hvordan dette kan gjøres. Han understreker at det er viktig å finne løsninger som gjør eiendommen beboelig for familien. Eiendommen ble regulert til industri i 1993, og den fremtidige reguleringen av området er ennå ikke avklart. Alle grunneiernes ønsker blir registrert og tatt med i planarbeidet.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tifo-tyveri setter stemningen i kok før Vålerenga-Lillestrøm derbySpenningsnivået før det hete derbyet mellom Vålerenga og Lillestrøm har økt betraktelig etter at deler av Lillestrøms planlagte tifo angivelig ble stjålet natt til lørdag. Supportergruppen Kanari-fansen anklager Vålerenga-supportere for tyveriet og mener en viktig uskreven regel i supporterkulturen er brutt, noe som kan få konsekvenser for fremtidige oppgjør. Vålerenga-supporternes reaksjon er avvisende.

Read more »

Tifo stjålet før Lillestrøm-Vålerenga derbyKanarifansen uttrykker sjokk og vantro etter at deler av tifoen som skulle vises under kampen mot Vålerenga ble stjålet i løpet av natten. De mener tyveriet er et ekstremt lavmål og har stor respekt for den nedlagte dugnadstiden.

Read more »

Tifo-tyveri skaper reaksjoner før Vålerenga-Lillestrøm derbyEn påstått tyveri av en tifo fra Lillestrøm-supportere natt til lørdag, hvor Vålerenga-supportere angivelig står bak, skaper sterke reaksjoner og bekymring foran søndagens derby. Eksperter kaller hendelsen barnslig og utenfor grensen for rivalisering, mens Lillestrøm-supporterleder frykter konsekvenser for fremtidige oppgjør.

Read more »

Tifo-stunt før Vålerenga-Lillestrøm-derby: Supporterleder fordømmer barnslig oppførselLillestrøms supportertifo forsvant natt til søndag, og mistanken rettes mot Vålerenga-supportere. Hendelsen skjer rett før det hete derbyet mellom de to lagene, og vekker reaksjoner fra både supporterledere og tidligere spillere.

Read more »

Supporterbråk truer derby: Lillestrøm-tifo forsvant – Vålerenga-supportere anklagesForsvinningen av Lillestrøm-supporternes planlagte tifo før derbyet mot Vålerenga har skapt reaksjoner. Supporterne anklager Vålerenga-supportere for tyveri, og hendelsen bekymrer både supporterledere og fotballeksperter for fremtidige derbyer og sikkerheten på stadion.

Read more »

Lillestrøm-fansen hyller seier og minnes kontroversiell overgangNyhetsartikkelen beskriver Lillestrøm-fansen sitt minne om seieren mot erkerivalen Vålerenga, og den kontroversielle overgangen til hovedtrener Geir Bakke fra Lillestrøm til Vålerenga. Ruben Gabrielsen deler sine minner fra feiringen, mens Geir Bakke og Petter Myhre forklarer sitt fravær fra et ikonisk lagbilde. Bakgrunnen for overgangen og reaksjonene i klubben og blant fansen belyses.

Read more »