Familien bekrefter at racerføreren Kyle Busch er død etter en alvorlig sykdom / Hamill latterliggjør nyheten

Lytt til saken Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Det var torsdag at familien til den amerikanske racerføreren bekreftet dødsfallet, melder Reuters.

Bare timer tidligere hadde familien gått ut med at Busch var innlagt på sykehus med en alvorlig sykdom. 41-åringen fra Las Vegas var inne i sin 22. sesong på øverste nivå i NASCAR. Han vant Cup Series-mesterskapet i både 2015 og 2019, og står med 63 seire totalt – en niendeplass på den evige seierslisten. Den aggressive kjørestilen hans ga ham kallenavnet 'Rowdy', hentet fra en av hovedkarakterene i filmen 'Days of Thunder'.

Han var lillebror til Hall of Fame-føreren Kurt Busch. Konkurrent og kollega Denny Hamlin reagerte sterkt på dødsfallet.

'Klarer absolutt ikke å fatte denne nyheten. Vi må bare tenke på familien hans i denne tiden. Vi elsker deg, KB', skrev Hamlin på sosiale medier, ifølge Reuters





