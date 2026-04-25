Familien Holch Povlsen i dyp sorg etter terrorangrep i Sri Lanka

Anders Holch Povlsen, hans kone og datter opplevde en ufattelig tragedie da tre av deres barn ble drept i terrorangrepene på Sri Lanka i 2019. Familien har mottatt stor støtte fra Danmark og verden.

Livet vil aldri bli det samme for familien Holch Povlsen. Den danske forretningsmannen Anders Holch Povlsen , hans kone Anne og deres eneste gjenlevende datter (10) sto samlet i dyp sorg da kistene til deres tre barn ble fraktet bort.

Anders Holch Povlsen er eier av Bestseller, et familieselskap som inkluderer kjente merker som Normal, Vero Moda og Jack & Jones, og er av Bloomberg utpekt som Danmarks rikeste mann. Familien hadde sjekket inn på det luksuriøse 5-stjerners hotellet Shangri-La i Sri Lanka sammen med barna Alfred, Agnes, Astrid og Alma da tragedien rammet. På morgenen den 21. april 2019 var hele familien samlet til frokost da en kraftig eksplosjon rystet hotellet.

En selvmordsbomber hadde detonert en bombe, og det skulle vise seg å være en del av en koordinert serie angrep mot hoteller og kirker i Sri Lanka. Fire eksplosjoner rammet Shangri-La, inkludert den i frokostrestauranten hvor familien befant seg. Danske medier rapporterte raskt om tre danske statsborgere som hadde omkommet i eksplosjonen, og dagen etter ble det bekreftet at det var Alfred, Agnes og Alma som hadde mistet livet.

De tre barna ble brutalt revet bort fra familien under et av de mest brutale terrorangrepene i nyere tid. Angrepene, som rammet Colombo, Negombo og Batticaloa, krevde nærmere 300 liv og skadet over 500 mennesker, og markerte en av de dødeligste terrorhendelsene i Sri Lankas historie. National Thowheeth Jama'ath (NTJ), en militant islamistisk organisasjon, ble identifisert som hovedansvarlig, med senere koblinger til ISIL/IS (Den islamske staten).

Motivene bak angrepene var å skape kaos, skade Sri Lankas økonomi og destabilisere landet, samt å angripe den kristne minoriteten. Etter angrepet innførte myndighetene unntakstilstand og iverksatte omfattende sikkerhetstiltak. Samtidig strømmet kondolansene inn fra hele verden, og i Danmark ble det arrangert et stort fakkeltog i Brande, hvor Bestseller har sitt hovedkvarter, for å vise støtte til familien og minnes de døde.

Familien Holch Povlsen har valgt å ikke gi intervjuer om hendelsene, men delte en melding etter tragedien hvor de uttrykte sin dype takknemlighet for all den hjertevarme de hadde mottatt. De beskrev tapet av Alma, Agnes og Alfred som ubegripelig, men uttrykte også håp om å komme seg gjennom sorgen med støtte fra venner, kollegaer og familie.

Den private begravelsesseremonien fant sted i Aarhus domkirke, med deltakelse av statsminister Lars Løkke Rasmussen, andre ministre, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres barn. Kistene var dekorert med bilder av barna og blomster, og fargerike ballonger ble festet til en av dem. Utenfor kirken samlet nærmere tusen mennesker seg i taus sympati, og den ti år gamle Astrid slapp ballongene fri som en siste hilsen til sine søsken.

Hendelsen har etterlatt et dypt sår i den danske befolkningen og har blitt et symbol på den meningsløse brutaliteten i terrorisme





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anders Holch Povlsen Sri Lanka Terrorangrep Bestseller Sorg

United States Latest News, United States Headlines

