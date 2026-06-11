Familievernkontoret kritiserer fortelling om en skyldig og en uskyldig part i barnekonflikter

Familievernkontoret i Innlandet vest, Øvre Romerike, Homansbyen, Oslo Nord, Østfold, Christiania, og Bufetat, region øst, kritiserer fortellingen om at det finnes en skyldig og en uskyldig part når barnet ikke vil ha kontakt med en forelder. De mener at virkeligheten er mer sammensatt og at foreldre bør snakke med eksen, søke hjelp tidlig, og vurdere sitt eget bidrag i tillegg til den andres.

at familievernet mangler respekt for fortvilte foreldre. Det gjør vi ikke. Vi kritiserte ikke foreldrene, menen fortelling som legger til grunn at det finnes én skyldig og én uskyldig part når barnet ikke vil ha kontakt.

Vår erfaring fra titusenvis av familier viser at virkeligheten er mer sammensatt. Vårt råd er at foreldre bør snakke med eksen om det de ser, søke hjelp tidlig – før saken låser seg – og vurdere sitt eget bidrag i tillegg til den andres. Det er ikke å tale foreldre til fornuft, Thuen. Det er å løfte frem hva foreldre må jobbe med, vise flere veier og gi håp før domstolen er eneste utvei





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