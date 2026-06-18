Fanggjerder sikrer skredutsatt E6-strekning i Rosten

Statens vegvesen starter i juli med installasjon av fanggjerder langs 590 meter av E6 i Rosten. Tiltaket skal motvirke steinsprang og skred og forventes ferdig i september.

Statens vegvesen planlegger å sikre en skredutsatt strekning av E6 i Rosten med fanggjerder, med start i juli. Arbeidet, utført av Anlegg Øst, skal dekke totalt 590 meter og være ferdig i slutten av september.

Det er en viktig sikringsoperative som har blitt nødt til å gjennomføre på grunn av at steinsprang og skred har skjedet flere ganger de siste årene. Denne strekningen langs E6 i Rosten, sør for Dombås i Gudbrandsdalen, er spesielt utsatt for naturfarer. Faggjerder er valgt som løsning fordi de er effektive for å fange stein og jordmassar som ruller nedover skredløp. I alt skal det installeres fanggjerder i fem forskjellige områder langs den utsatte strekningen.

I to av disse områdene har det allerede vært steinsprang, i 2025 og 2026. Sikringstiltakene er utformet for å møte strenge klimakrav og sikre at veien tåler både bløt grunn, flomutsatte elver og andre ekstremværforhold. Faggjerdenes hovedoppgave er å stoppe stein og jordmassar, men de gir også en viss beskyttelse mot flom- og jordskred fordi de kan avbryte bevegelsen av et skred.

Ifølge seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen er faggjerder den beste måten å sikre strekningen på, basert på grundige faglige og sikkerhetsmessige vurderinger. Arbeidet skal følge sikkerhetsnivåene for ny veg, noe som betyr at E6 i Rosten skal sikres for et 50-årsskred. Anlegg Øst har fått oppdraget fra Statens vegvesen, og planen er at alt skal være ferdig innen slutten av september i år.

Dette tiltaket er avgjørende for å opprettholde en trygg og pålitelig transportåre gjennom Gudbrandsdalen, som er en viktig Nord-Sør-forbindelse i Norge





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E6 Rosten Skredsikring Fanggjerder Statens Vegvesen

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