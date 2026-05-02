Fant kjærligheten på nytt etter tragedien

Merete Arnholt (42) forteller om hvordan hun fant lykken med Trond Bagge (49) etter å ha mistet samboeren Espen i Turøy-ulykken. Hun deler sine tanker om sorg, skyldfølelse og gleden over å finne kjærligheten på nytt.

Merete Arnholt (42) deler nå historien om å finne kjærlighet en på nytt etter å ha mistet samboeren Espen i Turøy-ulykken for ti år siden. Som enke og alenemamma til to små barn, slet hun i årevis med sorg og ensomhet.

Etter seks år fant hun lykken med Trond Bagge (49), en mann som har gitt henne støtte, respekt og en ny tro på fremtiden. Merete beskriver en indre konflikt rundt det å tillate seg selv å være lykkelig igjen, og frykten for hva andre ville tenke. Hun forteller om samtalen med datteren Sarah, som påpekte at det ikke var et alternativ å leve alene og ulykkelig resten av livet.

Trond har raskt blitt en viktig person for både Merete og barna, og de har funnet glede i felles interesser som båtliv i Bergens skjærgård. Paret har valgt å bo hver for seg inntil barna blir eldre, for å gi dem stabilitet. Trond fremhever Meretes snillhet, utseende og at de rett og slett har god kjemi. Ulykken i 2016, der alle 13 oljearbeiderne om bord i helikopteret mistet livet, snudde Meretes liv på hodet.

Espen var på vei hjem fra jobb i Nordsjøen da helikopteret styrtet på Turøy. Merete understreker viktigheten av å støtte barna og gi dem det beste livet mulig, til tross for tapet av faren. Hun beskriver et tidligere liv preget av trygghet og stabilitet, og hvordan ulykken knuste drømmene og fremtiden til familien. Barna var fire og seks år gamle da Espen døde, og yngstemann har ingen minner om faren sin.

Merete har vært åpen om sorgen og savnet, og har snakket mye med barna om urettferdigheten i situasjonen. Hun forteller om besøket på Turøy i ulykkeshelgen, og det sterke inntrykket av katastrofeområdet. Minnet om Espen lever videre, blant annet gjennom en tatovering på underarmen, og han vil alltid være en del av hennes historie. Likevel har hun funnet styrke til å åpne seg for kjærligheten igjen, og ser nå frem til en lysere fremtid med Trond





