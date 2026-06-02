Fantastisk 1700-tallsskip funnet i Skagerrak med uskadet last

Et 1700-tallsskip med eksepsjonelt godt bevart last er oppdaget i norsk farvann. Funnet beskrives som det beste av sitt slag i Nord-Europa og gir unik innsikt i sjøfartshistorien.

Et usedvanlig velbevart skipsvrak fra 1700-tallet er funnet i norsk del av Skagerrak . Vraket inneholder en nesten intakt last av kinesisk porselen, lysekroner, stettglass, tekstiler og andre handelsvarer.

Riksantikvaren betegner funnet som det best bevarte av sitt slag i Nord-Europa. Riksantikvar Hanna Geiran uttrykker stor begeistring: Jeg måtte gni meg i øynene da jeg skjønte omfanget. Det er nesten ikke til å tro. Nå gleder jeg meg til å lære mer om fartøyets historie.

Skipet antas å ha gått ned rundt midten av 1700-tallet, og lasten er eksepsjonelt godt bevart takket være de spesielle forholdene på havbunnen. Funnet ble gjort av privatpersonen Espen Saastad, som ved siden av jobben som urmaker driver et lite survey- og bergingsfirma. Han varslet myndighetene umiddelbart, og arbeidet med å heve gjenstandene ledes nå av Norsk Maritimt Museum, som har mottatt 2,9 millioner kroner fra Riksantikvaren til konservering og dokumentasjon.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen framhever funnets vitenskapelige verdi: Dette funnet er ikke bare sensasjonelt, men har også stor vitenskapelig verdi. Det viser en viktig teknologisk utvikling i undervannsarkeologien og gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie. Skipet er automatisk fredet etter kulturminneloven, og det er foreløpig uklart hva som skal skje med selve vraket. Arkeologer og eksperter fra museet jobber nå med å konservere og dokumentere gjenstandene, som etter planen skal stilles ut i Oslo.

Allerede i juni skal et utvalg objekter vises fram før forskningen fortsetter. Nina Refseth, direktør i Stiftelsen Norsk Folkemuseum, understreker betydningen av funnet: Dette innleder en ny tid for norsk arkeologi. Skipsvrak som blir funnet ved kysten, er ofte ødelagt eller plyndret. Nå som vi studerer et funn i åpent hav og på denne dybden, har vi gleden av å se inn i en nær urørt tidskapsel.

Det gir en sjelden mulighet til å komme tett på historien. Hvor skipet kom fra og hvor det skulle, er foreløpig ukjent, og dette blir et sentralt spørsmål i den videre forskningen. Funnet understreker at skipsvrak og kulturminner langs norskekysten utgjør en uvurderlig kunnskapsbank som skildrer flere tusen år med kysthistorie. Det arkeologiske materialet er viktig for forskning og forvaltning, spesielt når det er så godt bevart som her





