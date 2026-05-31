Far fant lik under pianoundervisning: Dobbeltdrapet i Orange County

En far oppdaget et makabert syn da han tok datteren til pianoundervisning i en privatbolig. Det endte med at politiet fant to menn knivdrept i huset, og etterforskningen avdekket et sjalusimotiv.

En far hadde tatt med datteren sin til pianoundervisning i en privatbolig i Orange County . Da de ringte på døren til avtalt tid, var det ingen som åpnet.

Faren åpnet derfor den ulåste døren selv. Han tok noen forsiktige steg inn i huset før han fikk øye på en død person i en blodpøl, liggende i enden av en trapp. Han ringte umiddelbart politiet. Da politiet ankom huset, måtte de først forsikre seg om at eventuelle gjerningspersoner ikke befant seg der fremdeles.

Etter at huset var sikret, startet etterforskerne undersøkelsene. Nederst ved trappen lå en død mann på ryggen - dette var Larry Wong, pianisten som skulle ha gitt pianoundervisning. Også han var blitt knivstukket gjentatte ganger. En rettsmedisiner anslår at de to ble drept kvelden i forveien, den 27. juli.

Det var ingen tegn til innbrudd. I en knivblokk på kjøkkenbenken fant politiet to store kjøkkenkniver med blod på seg. Knivene ble sendt til tekniske undersøkelser, som bekreftet at blodet på knivene tilhørte de to ofrene. Det var blodige fotavtrykk gjennom store deler av huset.

Avtrykkene tilhørte én og samme person, og avtrykkene matchet ikke ofrene. Politiet trodde derfor at det var én gjerningsperson som hadde utført dobbeltdrapet. Politiet snakket med naboene, men ingen hadde hørt eller sett noe uvanlig. Flere nevnte dog at de hadde sett en 1990-modell Chevrolet Lumina i området.

Venner og familie beskrev Tom og Larry som snille, hjertegode og elskelige mennesker uten kjente fiender. At begge hadde blitt knivstukket et titalls ganger, tydet på at drapene var personlig motivert. Politiet begynte derfor å undersøke om det kunne dreie seg om et sjalusidrap. Da politiet snakket med Larrys søster, fortalte hun at broren tidligere var i et langvarig forhold med en mann ved navn John Rerick.

John skal ha reagert svært dårlig da forholdet tok slutt. Da politiet oppsøkte John og fortalte at Larry var drept, reagerte han forholdsvis rolig. Han sa at dette var det første han hørte om drapene, og forklarte at han befant seg på en internettkafé i Hollywood i tidsrommet drapene skjedde. Han viste frem utskrifter med internettlogger med tids- og datostemplinger.

Opplysningene ble bekreftet av internettleverandøren, og John ble sjekket ut av saken. For sikkerhets skyld tok politiet avtrykk av føttene hans, og Johns føtter var betraktelig større enn de blodige fotavtrykkene på åstedet. Under de videre undersøkelsene av huset til Tom og Larry fant politiet flere bunker med romantiske brev og postkort adressert til Tom. Alle kjærlighetsbrevene var signert av en person som kalte seg Choy.

Politiet ante ikke hvem Choy var, så de spurte vennene til Tom om navnet ringte noen bjeller. En av vennene fortalte at Tom datet en ung, asiatisk mann i en periode, men vennen husket ikke navnet på vedkommende. Under en telefonsamtale med Tom et par måneder før drapet, hadde noen begynt å hamre på dørene og vinduene hjemme hos Tom. Vennen oppfordret Tom til å tilkalle politiet, men Tom ønsket ikke å blande dem inn.

Toms søster fortalte at Tom hadde solgt en Chevrolet Lumina - samme type bil som ble observert av vitner - til en person som kalte seg Choy. Politiet søkte etter bilen i registrene og fant ut at den nå eies av 26 år gamle Vincent Cheung, også kjent som Choy. Etter hvert bekreftet flere og flere at det var et forhold mellom Choy og Tom, og at dette tok slutt omtrent samtidig som Tom begynte å date Larry.

Ifølge personer rundt dem taklet Choy bruddet dårlig. Han skal blant annet ha oppsøkt Tom flere ganger uten forvarsel og oppført seg truende, deriblant da Tom snakket i telefonen med vennen sin. Da etterforskerne begynte å grave i fortiden til Choy, oppdaget de at han tidligere var dømt for tyveri. Han hadde også en arrestordre på seg for brudd på vilkår under prøveløslatelse.

Politiet fikk først kontakt med moren til Choy, som fortalte at sønnen hadde slitt med store problemer over lengre tid. Hun kunne ikke gi ham alibi for drapskvelden og påstod at hun ikke visste hvor han befant seg nå. Politiet startet spaning utenfor morens hus, i tilfelle Choy dukket opp. På den andre siden av gaten lå et motell.

Plutselig så de Choy komme ut av motellet, krysse veien og gå inn i morens hus. Choy ble pågrepet umiddelbart. Politiet hadde ikke nok bevis for å arrestere ham for drap, så de brukte bruddet på prøveløslatelsen som påskudd. Han tok arrestasjonen med stor ro.

Det viste seg at Choy leide motellrommet fra kvelden 27. juli, samme kveld drapene fant sted. Politiet fikk ransakelsesordre både for motellrommet og morens hus. I morens garasje fant de en bil skjult under en blå presenning. Saken ble etter hvert oppklart, og Choy ble tiltalt for dobbeltdrap.

Rettsaken avdekket et komplekst nett av sjalusi og ubehandlede følelser. Den tragiske hendelsen rystet lokalsamfunnet og satte fokus på vold i nære relasjoner





