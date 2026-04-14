Far og sønn omkom i båtforlis i Lofoten

En far og hans åtte år gamle sønn mistet livet i en båtulykke i Nappstraumen, Flakstad kommune. Etterforskningen pågår for å finne årsaken til kantringen.

En 34 år gammel mann og hans åtte år gamle sønn mistet livet etter en tragisk båtforlis i Nappstraumen , Flakstad kommune, den 2. april, bekrefter Nordland politidistrikt. Hendelsen fant sted da en sjark kantret ved Flaget, like utenfor Napp, skjærtorsdag. Ombord på båten var tre personer, inkludert de to som nå er bekreftet omkommet. Etter at alarmen gikk, ble både redningsskøyta Sar Queen og en redningsskøyte umiddelbart sendt til ulykkesstedet. De involverte ble raskt lokalisert og hentet opp fra sjøen, men til tross for rask respons og omfattende forsøk på å gjenopplive dem, stod ikke livene til far og sønn til å redde. Den overlevende var bror av den omkomne faren. Hele hendelsen har satt lokalsamfunnet i dyp sorg, og sorgen er følbar i hele Lofoten hvor alle de involverte kommer fra.

Politiet har umiddelbart satt i gang en omfattende etterforskning for å avdekke årsaken til ulykken. Etterforskningen er i full gang og politiet jobber intens for å kartlegge hendelsesforløpet og fastslå hva som forårsaket kantringen av båten. Politiet samarbeider med Sjøfartsdirektoratet for å sikre en grundig og helhetlig etterforskning.

Politiadvokat Aslak Breivik Vannebo i Nordland politidistrikt uttalte i en pressemelding at etterforskningen er godt i gang. Han understreket at politiet jobber for å klargjøre årsaken til ulykken. Undersøkelser av båten, som er et viktig element i å fastslå hva som skjedde, er allerede planlagt. Politiet har samlet inn en foreløpig oversikt over hendelsesforløpet basert på tidlige undersøkelser og vitneforklaringer. Men han presiserte at det gjenstår en rekke undersøkelser, og at ytterligere avhør er nødvendig for å få et fullstendig bilde av hva som skjedde. Politiet har allerede avhørt flere vitner og fortsetter å innhente informasjon som kan kaste lys over årsaken til tragedien. Det blir lagt vekt på å sikre at alle aspekter av ulykken blir grundig vurdert. Samarbeidet med Sjøfartsdirektoratet er avgjørende for å sikre en grundig teknisk gjennomgang av båten og for å vurdere eventuelle tekniske feil eller mangler som kan ha bidratt til kantringen.

Hele Lofoten er preget av dyp sorg etter den tragiske hendelsen. Lokalsamfunnet har mobilisert for å støtte de etterlatte, og det er en sterk følelse av samhold i regionen. Psykologer og kriseteam er satt inn for å bistå de som er direkte berørt av ulykken. Nyheten om ulykken har spredt seg raskt, og lokalbefolkningen føler sterkt med de etterlatte. Flere minnesteder er allerede opprettet i området. Det er en pågående diskusjon om sikkerhet til sjøs og hvilke tiltak som kan iverksettes for å forhindre lignende tragedier i fremtiden. Myndighetene har lovet å gjennomføre en grundig gjennomgang av sikkerhetsrutiner og -regelverk. Samtidig understrekes viktigheten av å sørge for at alle båteiere er oppmerksomme på sikkerhetsaspekter og har tilstrekkelig kunnskap om sikkerhet til sjøs. Det er en tid for refleksjon og for å vise støtte til de som er berørt av tragedien. Den videre etterforskningen vil være avgjørende for å gi svar på hva som skjedde og for å forhindre lignende ulykker i fremtiden.





