Farlig trend: Vindkraftkritikk blir mistenkeliggjort som desinformasjon

I den norske energidebatten blir motstand mot vindkraftutbygging i stadig større grad mistenkeliggjort som desinformasjon. Dette skaper en farlig trend der uenighet og kritiske synspunkter blir stemplet som illegitime. Artikkelen utforsker hvordan denne utviklingen kan true demokratiet og den åpne debatten.

Det skjer noe alarmerende i den norske energidebatten. Når motstanden mot vindkraftutbygging vokser, møtes den i stadig mindre grad med saklig dokumentasjon og åpen diskusjon.

I stedet forsøker man å definere kritikerne som et problem knyttet til informasjonsspridning. Her fremstilles motstanden mot vindkraft i stadig større grad som drevet av desinformasjon og manipulasjon. Organisasjoner som Motvind Norge blir fremhevet som sentrale aktører i denne påståtte desinformasjonskampen. WindEurope, som presenterer seg selv som «the voice of the wind energy industry», er ikke et uavhengig forskningsmiljø.

De representerer en næring med sterke økonomiske interesser i raskere og større utbygging av vindkraft. Problemet oppstår når slike rapporter løftes inn i den offentlige debatten som om de dokumenterer objektive sannheter. For rapportene fra WindEurope klassifiserer ikke konkrete faktafeil fra Motvind Norge, men ytringer etter om de anses som «misvisende», «manipulerende» eller del av bestemte «narrativer». Da er man ikke lenger i ferd med å avdekke faktuelle feil, men i stedet å stemple uenighet som ugyldig.

I et demokrati må det være rom for å mene at vindkraft gir for store naturinngrep. Det må være lov å stille spørsmål ved kostnader, nettutbygging, kraftprioritering og lokal legitimitet. Hvis slike synspunkter behandles som et desinformasjonsproblem, er vi på vei inn i et farlig spor der uenighet i seg selv mistenkeliggjøres. Motstanden mot vindkraft i Norge er ikke et digitalt fenomen skapt av algoritmer.

Den springer ut av reelle konflikter. Lokalsamfunn opplever naturinngrep de ikke ønsker. Mange reagerer på at kostnader veltes over på fellesskapet. Andre er bekymret for konsekvenser for fugl, landskap, støy og bokvalitet.

Det er en bekymrende utvikling. Vi har sett det før. Aktører som lenge har arbeidet for økt vindkraftutbygging, har i økende grad brukt tid på å definere kritikere som feilinformerte. Nå gjentas mønsteret på europeisk nivå.

Kritikerne kalte WindEurope-rapporten «en tunn soppa» og advarte mot at makthavere forsøker å definere hva som er sant, og samtidig mistenkeliggjøre dem som protesterer. Hvis tilhengere av en politikk også skal definere hva som er legitim kritikk av den samme politikken, svekkes tilliten til hele samtalen. Hvis folkelig motstand forklares som påvirkning eller uvitenhet, slipper man å forholde seg til argumentene.

Dette er en farlig vei å gå for et demokrati som bygger på åpen debatt og respekt for ulike synspunkter





