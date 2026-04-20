Fastlåst konflikt i Agder: Barnefotballklubber boikotter kamper mot nystartet lag

En konflikt rundt et nystartet barnefotballag i Dvergsnes har ført til at flere klubber nekter å møte dem til kamp. NFF Agder advarer mot at barna blir de største taperne i denne betente saken.

Det har oppstått en fastlåst og betent konflikt i barnefotballen i Agder, som i stor grad involverer det nye laget fra Dvergsnes . Konflikten har eskalert til et punkt hvor flere tradisjonsrike klubber nekter å stille til kamp, noe som skaper en vanskelig situasjon for barna det faktisk gjelder. Det hele startet i fjor sommer da en profilert fotballskikkelse, sammen med foreldregruppen, etablerte et nytt lag i Dvergsnes .

Dette laget består av barn i ni- og tiårsalderen som er hentet fra ulike deler av byen, noe som har skapt betydelig friksjon hos de etablerte klubbene i nærmiljøet. Motstanderne opplever at laget fremstår for sterkt eller har en organisering som bryter med etablerte prinsipper for lokal barnefotball. Flere klubber, inkludert Donn, Gimletroll, Vigør og Randesund, har valgt å innta en boikottlinje. De krever at NFF Agder tar grep for å omstrukturere seriesystemet, og nekter å stille til kamp mot det nye laget inntil videre. Situasjonen har ført til at planlagte kamper har blitt avlyst på løpende bånd. Ledelsen i NFF Agder uttrykker stor bekymring over utviklingen. Daglig leder Yngvar Håkonsen understreker at det å boikotte kamper aldri er en ønsket strategi, da det primært er barna som blir skadelidende når de ikke får gjennomføre kampaktivitetene de ser frem til. Til tross for oppfordringer fra kretsen om dialog og sportslig deltakelse, står de involverte klubbene foreløpig fast på sitt syn om at situasjonen krever en endring i seriestrukturen. Fra Dvergsnes sin side ser man på utviklingen som urettferdig og utfordrende for spillergruppens utvikling. Eivind Haavik, nestleder i Dvergsnes, avviser påstandene om at laget deres knuser all motstand ukritisk. Han peker på at resultatene har vært mer varierte enn det ryktet tilsier, med flere uavgjorte kamper i nyere tid. Som en konsekvens av at motstandere uteblir, planlegger Dvergsnes nå alternative aktiviteter, inkludert interne treningskamper, for å sikre at barna får et fullverdig sportslig tilbud. Klubbene på boikott-siden er derimot lite villige til å fire på kravene, og det forventes en langvarig prosess med dialog før en løsning kan være på plass. Konflikten belyser en større debatt om balansen mellom satsing i barneidretten og hensynet til lokalt fellesskap og seriesystemets integritet





