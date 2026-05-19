FBI-agent sier guttene møttes på internett, delte felles hat mot religioner og raser

Agent Mark Remily fra det føderale politiet FBI sier også på en pressekonferanse onsdag at de to guttene hadde møttes på internett. Ifølge FBI -agenten skal de to ha delt et felles "bredt hat" mot forskjellige religioner og raser.

Politiet har siden jobbet med å samle inn det de to mistenkte har skrevet i forkant. Han vil ikke utdype eksakt hva slags overbevisning de mistenker at de to hadde utover dette. Nyhetsbyrået Reuters har snakket med en politikilde som sier de to etterlot seg noe som ligner på et manifest i en av bilene de brukte, som skal ha inneholdt "antiislamske" meldinger.

Har funnet over 30 våpenVåpnene de brukte skal ha tilhørt en av foreldrene til de to tenåringene, som var henholdsvis 17 og 18 år gamle. Myndighetene har tatt beslag i 30 skytevåpen og en armbrøst som er funnet i to boliger som er gjennomsøkt i forbindelse med etterforskningen. Tenåringene var på politiets radar allerede før angrepet fant sted. I alt fem personer er døde etter skytingen, tre ofre og de to mistenkte.

De ble funnet døde i bilen sin etter skyteepisoden, tilsynelatende som følge av selvpåførte skuddskader, sa politiet mandag. Skytingen etterforskes som hatkriminalitet. Mor ringte politietMoren til en av de to mistenkte samarbeider med politiet og hadde ringt inn i forkant av angrepet og beskrevet sin sønn som suicidal, samtidig som han hadde rømt med tre av foreldrenes våpen og bilen deres. Angrepet skjedde ved Islamic Center i San Diego, byens største moské med den tilhørende skolen Bright Horizon Academy.

Alle skolens elever er trygge og gjort rede for etter angrepet.





