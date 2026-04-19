FBI-direktør Kash Patel: Beskyldninger om rus, ustabilitet og nasjonal sikkerhetsrisiko

FBI-direktør Kash Patel er under hardt press etter at The Atlantic har publisert en omfattende rapport basert på vitnemål fra over 20 kilder. Rapporten hevder at Patel lider av alkoholproblemer, viser uberegnelig oppførsel og utgjør en risiko for nasjonal sikkerhet. Direktøren avviser påstandene og truer med søksmål.

FBI -direktør Kash Patel s lederstil skaper økende uro internt i byrået, ifølge en rapport fra det amerikanske magasinet The Atlantic. Flere anonyme kilder innen amerikansk forvaltning og FBI -ansatte, både nåværende og tidligere, har delt bekymringsfulle detaljer om direktørens oppførsel. Disse kildene beskriver et mønster av kraftig alkoholinntak, uberegnelig oppførsel, mistenksomhet og hyppig fravær, noe som angivelig utgjør en sårbarhet for nasjonal sikkerhet .

En spesielt bekymringsfull hendelse fant sted tidlig i april. Da Patel opplevde problemer med å logge inn på et internt system, uttrykte han panikk og ble overbevist om at han var blitt avskjediget. Han skal ha ringt rundt til flere personer i desperasjon for å bekrefte situasjonen. Det viste seg senere at det kun var snakk om et teknisk problem, men hendelsen har forsterket frykten blant ansatte for direktørens stabilitet og dømmekraft. Videre beskriver The Atlantic at over tjue kilder har rapportert om Patels angivelige synlige beruselse i ulike sammenhenger, inkludert private klubber i Washington og Las Vegas. Dette skal ha ført til at møter har blitt utsatt, og i noen tilfeller har sikkerhetspersonell hatt problemer med å få tak i direktøren. En hendelse hvor det ble vurdert å bruke spesialutstyr for å få tilgang til rommet hans, understreker alvoret i situasjonen. Patels opptreden på reise har også vært gjenstand for kritikk. Under et besøk i Italia i februar ble han observert drikkende øl med det amerikanske OL-hockeylaget etter deres gullmedalje. Denne hendelsen skal angivelig ha irritert president Donald Trump, som ifølge kilder tok kontakt for å uttrykke sitt misnøye. Frykten for konsekvensene av Patels oppførsel er betydelig. Ansatte i FBI og justisdepartementet uttrykker bekymring for at hans utilgjengelighet og dømmekraft kan kompromittere nasjonal sikkerhet, spesielt i krisesituasjoner. Denne bekymringen har økt ytterligere etter at USA innledet militære operasjoner mot Iran, noe en kilde beskriver som det som holder dem våkne om natten. Patel tiltrådte som FBI-sjef i 2025 under omstridte forhold, med en knapt godkjenning i Senatet. Til tross for løfter om å unngå politisk gjengjeldelse, har han senere fått støtte fra president Trump for å adressere det han oppfatter som anti-Trump-krefter i byrået. Kritikere peker på høy gjennomtrekk av ansatte, manglende erfaring og forsinkelser i etterforskning som konsekvenser av hans lederskap. Samtidig fortsetter han å ha presidentens støtte, spesielt for sin vilje til å etterforske politiske motstandere. Det hvite hus har avvist kritikken, med en talsperson som fremhever at kriminaliteten har falt betydelig under Trump og Patel, og beskriver FBI-sjefen som en viktig del av administrasjonens arbeid. Patel selv har kategorisk avvist påstandene og truet med søksmål. Han har uttalt til The Atlantic: Publiser det, alt er løgn, vi sees i retten – ta med lommebroken din. Dette utsagnet reflekterer en sterk motstand mot beskyldningene og en vilje til å ta rettslige skritt. Samtidig har en utveksling på X (tidligere Twitter) mellom CNNs talsperson Karine Jean-Pierre (Psaki) og ABC News' korrespondent Fitzpatrick belyst den pågående debatten. Psaki uttalte at Patels rådgiver hadde sagt at et søksmål ville bli fremmet, mens Fitzpatrick sto fast ved sin rapportering og uttalte at de har utmerkede advokater, noe som indikerer en vedvarende konflikt rundt saken





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FBI-sjef Kash Patel i hardt vær: Anklager om ustabilitet og rus påvirker nasjonal sikkerhetTidligere Trump-rådgiver og nåværende FBI-sjef Kash Patel møter alvorlige anklager om upassende oppførsel. Ifølge The Atlantic beskrives Patel som ustabil, paranoid og ofte beruset, noe som vekker bekymring for USAs nasjonale sikkerhet. Patel avviser anklagene og truer med søksmål, mens hans lojalitet til Donald Trump angivelig har bidratt til at han beholder stillingen. Det hvite hus vurderer angivelig mulige erstattere, etter en rekke kontroversielle hendelser.

Read more »

Langrennsstjernes nye planer og kontroverser rundt FBI-sjefEbba Andersson varsler comeback til sprint og satsing på ultraløp, mens FBI-sjef Kash Patel anklages for upassende oppførsel og ustabilitet.

Read more »

Hvite hus slår tilbake mot kritikk etter rapporter om Kash Patels jobbTalsmann for Det hvite hus og en ekstern rådgiver for Kash Patel anklager The Atlantic for å publisere oppdiktede historier, og hevder kriminaliteten i USA har falt til sitt laveste nivå på hundre år under Trump-administrasjonen. Artikkelen hevder Patel har beholdt sin stilling delvis på grunn av lojalitet til Trump, til tross for rapporter om festing og misbruk av statlige ressurser.

Read more »