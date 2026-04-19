FBI-direktør under lupen: Beskyldninger om alkohol, ustabil oppførsel og nasjonal sikkerhet

En rapport i The Atlantic avdekker interne bekymringer ved FBI knyttet til direktør Kash Patels oppførsel, inkludert påstått alkoholinntak, uberegnelighet og frykt for nasjonal sikkerhet. Patel avviser anklagene og truer med søksmål.

Den amerikanske etterretningsorganisasjonen FBI står overfor interne utfordringer, da direktør Kash Patel nå er gjenstand for omfattende kritikk fra flere hold, ifølge en rapport publisert av The Atlantic. Avisen siterer et betydelig antall anonyme kilder innen amerikansk forvaltning, som maler et bilde av en direktør preget av kraftig alkoholinntak, uforutsigbar atferd og hyppig fravær fra sitt embete. Disse bekymringene har eskalert, spesielt etter en hendelse tidligere i april.

Ifølge flere kilder oppstod det en alvorlig bekymring da Patel angivelig fikk problemer med å logge seg inn på et internt FBI-system. I panikk skal han ha ringt rundt til flere kontakter og varslet at han var blitt avsatt, en påstand som viste seg å være uten rot i virkeligheten. Årsaken til innloggingsproblemene ble senere forklart som et rent teknisk problem, men hendelsen har forsterket frykten blant ansatte og ledere. Beskyldningene kaster et alvorlig lys over Patels evne til å lede en av verdens mest sensitive etterretningsorganisasjoner. Kilder hevder at Patel har vist en uttalt frykt for å miste sin stilling, og det spekuleres allerede i administrasjonen om mulige erstattere. Det hvite hus har imidlertid gått ut og avvist kritikken, og en talsperson fremhever at kriminaliteten har falt markant under Patels ledelse og at han er en sentral figur i administrasjonens arbeid. Patel selv har vært tydelig i sin avvisning av anklagene og har truet med rettslige skritt mot publikasjonen. I en kommentar til The Atlantic uttalte han: Publiser det, alt er løgn, vi sees i retten – ta med lommeboken din. Rapporten fra The Atlantic baserer seg på intervjuer med over 20 kilder, inkludert både nåværende og tidligere FBI-ansatte, som beskriver Patel som uberegnelig, mistenksom og en potensiell sikkerhetsrisiko for nasjonen. Flere kilder peker på at alkoholbruken har vært et gjentagende problem for Patel. Det hevdes at han ofte har drukket seg synlig beruset, spesielt på private klubber i Washington D.C. og Las Vegas. Slike episoder skal ha ført til at møter tidligere har blitt utsatt, og i noen tilfeller har sikkerhetspersonell angivelig hatt problemer med å få kontakt med direktøren. Det ble til og med vurdert å bruke spesialutstyr for å få tilgang til hans rom i en slik situasjon. Patels oppførsel på reise har også vært gjenstand for kritikk. Under et besøk i Italia i februar ble han observert mens han drakk øl sammen med det amerikanske OL-hockeylaget etter deres gullseier. Denne hendelsen skal ha irritert president Donald Trump, som ifølge kilder tok kontakt for å uttrykke sin misnøye. Ansatte i FBI og justisdepartementet er dypt bekymret for at Patels ustabile oppførsel kan ha alvorlige konsekvenser for nasjonal sikkerhet. Deres frykt forsterkes av behovet for en tilgjengelig og stabil leder i krisesituasjoner, spesielt etter at USA innledet militære operasjoner mot Iran. En anonym kilde uttrykker alvorligheten av situasjonen ved å si: Det er det som holder meg våken om natten. Kash Patel tiltrådte som FBI-sjef i 2025, en utnevnelse som var omstridt og ble godkjent med et knapt flertall i Senatet. Ved tiltredelsen lovet han å unngå politisk gjengjeldelse, men har senere fått støtte fra president Trump for å adressere det han omtaler som anti-Trump-krefter innen byrået. Kritikere mener imidlertid at Patel har svekket FBI gjennom høy gjennomtrekk av ansatte, manglende erfaring og forsinkelser i etterforskninger. Til tross for kritikken, nyter Patel fortsatt sterk støtte fra presidenten, spesielt for sin vilje til å prioritere saker som involverer politiske motstandere av Trump-administrasjonen. Den pågående debatten og de alvorlige anklagene setter FBIs integritet og nasjonens sikkerhet i et kritisk søkelys





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FBI-sjef Kash Patel i hardt vær: Anklager om ustabilitet og rus påvirker nasjonal sikkerhetTidligere Trump-rådgiver og nåværende FBI-sjef Kash Patel møter alvorlige anklager om upassende oppførsel. Ifølge The Atlantic beskrives Patel som ustabil, paranoid og ofte beruset, noe som vekker bekymring for USAs nasjonale sikkerhet. Patel avviser anklagene og truer med søksmål, mens hans lojalitet til Donald Trump angivelig har bidratt til at han beholder stillingen. Det hvite hus vurderer angivelig mulige erstattere, etter en rekke kontroversielle hendelser.

Langrennsstjernes nye planer og kontroverser rundt FBI-sjefEbba Andersson varsler comeback til sprint og satsing på ultraløp, mens FBI-sjef Kash Patel anklages for upassende oppførsel og ustabilitet.

Hvite hus slår tilbake mot kritikk etter rapporter om Kash Patels jobbTalsmann for Det hvite hus og en ekstern rådgiver for Kash Patel anklager The Atlantic for å publisere oppdiktede historier, og hevder kriminaliteten i USA har falt til sitt laveste nivå på hundre år under Trump-administrasjonen. Artikkelen hevder Patel har beholdt sin stilling delvis på grunn av lojalitet til Trump, til tross for rapporter om festing og misbruk av statlige ressurser.

LSK om tifo-tyveriet: – 30 personer møtte opp for å stjeleVaktene på stedet fryktet for sin egen sikkerhet da om lag 30 Vålerenga-supportere møtte opp.

