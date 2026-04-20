FBI-sjef Kash Patel går til søksmål mot The Atlantic etter påstander om alkoholmisbruk

FBI-sjef Kash Patel har varslet et rettslig etterspill mot avisen The Atlantic. Bakgrunnen er en kontroversiell artikkel som hevder at Patel sliter med et høyt alkoholinntak og uberegnelig oppførsel i embetet.

Den nyoppnevnte FBI -sjefen Kash Patel har mandag formelt annonsert at han går til rettslige skritt mot den amerikanske avisen The Atlantic . Søksmål et kommer som en direkte reaksjon på en omfattende artikkel som avisen publiserte for bare få dager siden. I saken hevdes det at Patel skaper betydelig uro og usikkerhet innad i byrået, primært grunnet det avisen beskriver som et vedvarende høyt alkoholinntak.

The Atlantic har basert seg på en rekke anonyme kilder med tilknytning til den amerikanske forvaltningen. Disse kildene tegner et bilde av en leder som preges av uberegnelig oppførsel, hyppig fravær fra viktige oppgaver og en personlig livsstil som påvirker arbeidet i en av verdens viktigste etterretnings- og sikkerhetstjenester. Saken beskriver blant annet en spesifikk og nokså dramatisk hendelse som skal ha utspilt seg tidligere i april. Ifølge avisens kilder oppsto det en teknisk feil da Patel forsøkte å logge seg inn på et internt datasystem hos FBI. Da tilgangen ble nektet, skal han i panikk ha konkludert med at han var blitt avskjediget fra sin stilling. Kildene hevder at Patel deretter begynte å ringe rundt til ulike kontakter i en tilstand av dyp bekymring for å varsle om at han var fjernet fra embetet. Det viste seg imidlertid raskt at påstanden om oppsigelse var fullstendig grunnløs, da det kun var snakk om en ren teknisk svikt i IT-systemene. Denne hendelsen trekkes nå frem av kritikerne som et bevis på manglende dømmekraft og en ustabil håndtering av pressede situasjoner, noe som har kastet lange skygger over Patels tid som sjef for FBI. Allerede i helgen, før selve søksmålet ble bekreftet mandag, valgte Patel å ta bladet fra munnen i et intervju med TV-kanalen Fox News. Her avviste han påstandene på det sterkeste og gjorde det klart at han kom til å forfølge avisen for ærekrenkelse. Patel mener fremstillingen er et angrep på hans integritet og et forsøk på å svekke hans autoritet i en tid med store politiske endringer. Situasjonen rundt Patel utspiller seg i en kontekst hvor det amerikanske justisapparatet er preget av store omveltninger. Tidligere har Donald Trump foretatt flere kontroversielle utskiftninger av profilerte personer i toppsjiktet, inkludert tidligere justisminister Pam Bondi. Denne utviklingen skaper spekulasjoner om hvorvidt Patels fremtid i byrået nå er usikker, eller om søksmålet er et ledd i en større strategi for å gjenvinne tillit og kontroll i en organisasjon som stadig befinner seg i offentlighetens søkelys





