FBI-sjef Kash Patel i hardt vær: Anklager om ustabilitet og rus påvirker nasjonal sikkerhet

Tidligere Trump-rådgiver og nåværende FBI-sjef Kash Patel møter alvorlige anklager om upassende oppførsel. Ifølge The Atlantic beskrives Patel som ustabil, paranoid og ofte beruset, noe som vekker bekymring for USAs nasjonale sikkerhet. Patel avviser anklagene og truer med søksmål, mens hans lojalitet til Donald Trump angivelig har bidratt til at han beholder stillingen. Det hvite hus vurderer angivelig mulige erstattere, etter en rekke kontroversielle hendelser.

FBI -sjef Kash Patel , en tidligere fremtredende rådgiver for president Donald Trump , befinner seg nå i en svært utfordrende situasjon, preget av alvorlige anklager om upassende oppførsel i sin lederrolle. En ny rapport fra The Atlantic har brakt frem en rekke bekymringsfulle vitnesbyrd fra kolleger og kilder innenfor justisdepartementet, Kongressen og tidligere Trump-administrasjonen. Disse kildene maler et bilde av en leder som beskrives som ustabil, paranoid, og tidvis sterkt beruset.

Ifølge rapporten, som bygger på uttalelser fra over to dusin anonyme kilder, har Patels atferd skapt betydelig uro internt i FBI. Det er spesielt bekymring for at hans personlige handlinger og potensielle manglende dømmekraft kan utgjøre en risiko for USAs nasjonale sikkerhet, spesielt i en tid med globale spenninger og pågående konflikter. Patel har selv benektet samtlige anklager og har varslet søksmål mot The Atlantic for ærekrenkelser. Hans nære lojalitet til Donald Trump blir imidlertid fremhevet som en viktig faktor for at han fortsatt innehar stillingen som FBI-sjef, til tross for de alvorlige bekymringene som er blitt luftet. Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert anklagene direkte, men en talsperson har uttalt at kriminaliteten i USA har falt til sitt laveste nivå på over hundre år under Trump og Patel, og at Patel er en avgjørende del av administrasjonens innsats for lov og orden. Dette standpunktet står i sterk kontrast til de interne bekymringene som rapporteres. En spesielt urovekkende episode, som fant sted fredag 10. april, har blitt trukket frem som et eksempel på Patels ustabile adferd. Ifølge The Atlantic skal Patel ha hatt et kraftig utbrudd, beskrevet som et «raserianfall», etter å ha blitt utestengt fra et datasystem på jobben. Han skal ha blitt overbevist om at han var blitt sparket av president Trump, og ringte deretter panisk rundt til både kolleger og støttespillere for å forsikre seg om sin stilling. Ni personer har bekreftet denne episoden overfor avisen. Den tekniske feilen som forårsaket problemet ble senere avdekket, og Patel hadde ikke mistet jobben. Hendelsen bidro likevel til å forsterke den interne uroen i FBI og svekket tilliten til lederen hos flere ansatte. Rapporten peker også på vedvarende problemer med det som beskrives som «overdreven alkoholbruk» fra Patels side, både i Washington og under tjenestereiser. Flere kilder indikerer at dette ikke er et isolert eller sporadisk problem, men heller en gjentakende utfordring som påvirker hans evne til å utføre sine plikter effektivt. Disse bekymringene forsterkes av den generelle skepsisen til hans lederstil og impulsivitet, noe som ytterligere bidrar til frykten for at han ikke har den nødvendige kompetansen til å håndtere alvorlige nasjonale sikkerhetstrusler. Til tross for disse alvorlige anklagene og den interne uroen, har Kash Patel beholdt sin sentrale posisjon i FBI. Hans ubetingede lojalitet til Donald Trump blir ansett som den primære årsaken til dette, ifølge The Atlantic. Likevel har det blitt spekulert i at Trump-administrasjonen har vurdert å erstatte ham ved flere anledninger. Dette inkluderer rapporter om episoder knyttet til festing, bruk av FBI-fly til private formål, og situasjoner hvor vakter har hatt problemer med å vekke ham. Tidligere denne måneden ble Patel nevnt som en av de neste i rekken av Trump-ansatte som kunne miste jobben, etter at justisminister Pam Bondi ble fjernet fra sin stilling. Det pågår angivelig samtaler i Det hvite hus om hvem som kan være en passende erstatter dersom Kash Patel faktisk skulle bli avskjediget. Denne situasjonen indikerer en klar bevissthet innad i administrasjonen om problemene som er knyttet til Patels lederstil og oppførsel, selv om de offisielt avviser de mest graverende anklagene. Kash Patels eksterne rådgiver, Erica Knight, har gått hardt ut mot The Atlantic, og kalt artikkelen for full av «oppdiktede historier» og en «skandale de fleste seriøse journalister i Washington allerede har avvist». Likevel fortsetter bekymringene for USAs nasjonale sikkerhet å ulme, spesielt gitt de alvorlige anklagene som er fremsatt





