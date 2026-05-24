FBI utlover belønning for tips om Monica Witt

FBI har utlovet en belønning på 200.000 dollar, cirka 1,85 millioner norske kroner, for informasjon som fører til pågripelse og rettsforfølgelse av Monica Witt. Witt var en spesialagent for det amerikanske luftforsvaret og en privatagent for amerikanske myndigheter fra 1997 til 2010. Hun hadde tilgang til topphemmelig informasjon om amerikansk etterretning i utlandet, inkludert de ekte navnene til hemmelige agenter som spionerte for USA i utlandet. I 2013 konverterte hun til Islam og dro til Iran, hvor hun ble anklaget for å gi informasjon til den iranske regjeringen og å sette amerikansk nasjonalforsvarsinformasjon og -programmer i fare.

FBI mener at det i dette kritiske øyeblikket i Irans historie er noen som vet noe om hvor hun befinner seg, og utlover belønning for tips





