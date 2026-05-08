FDA i USA har de siste månedene blokkert publiseringen av flere studier som sier at de aktuelle vaksinene er trygge å bruke. Studiene, som ble utført av FDAs egne forskere i samarbeid med dataselskaper, gjennomgikk journalene til millioner av pasienter. Konklusjonen var at alvorlige bivirkninger av vaksinene er svært sjeldne, ifølge New York Times, som først omtalte saken.

FDA i USA har blokkert publiseringen av flere studier som sier at de aktuelle vaksinene er trygge å bruke. Studiene, som ble utført av FDA s egne forskere i samarbeid med dataselskaper, gjennomgikk journalene til millioner av pasienter.

Konklusjonen var at alvorlige bivirkninger av vaksinene er svært sjeldne. I oktober 2025 fikk forskerne beskjed om å trekke to covid-vaksinestudier som allerede var godkjent for publisering i medisinske tidsskrifter. I februar nektet FDA-ledelsen å godkjenne innsending av sammendrag om helvetesildvaksinen Shingrix til en stor konferanse om legemiddelsikkerhet. Uten å ha studert disse spesifikke publikasjonene, er det en bekymringsfull utvikling dersom legemiddelmyndighetene i USA påvirkes av politikk og ikke vitenskap.

Tilgang til og offentliggjøring av forskning er grunnsteinen i bruk av legemidler, inkludert vaksiner. Forskningsrapportene som nå er trukket, har kostet amerikanske skattebetalere titalls millioner dollar. Vaksinen Shingrix mot helvetesild har fått mye oppmerksomhet de siste årene, også i Norge, fordi vitenskapelige studier tyder på at den også kan gi beskyttelse mot demens.

Alle som har hatt vannkopper kan få helvetesild senere i livet, fordi viruset som gir vannkopper ikke forsvinner fra kroppen etter at man er blitt frisk, men blir liggende 'i dvale'. Vekkes det til live igjen, kan det gi stikkende og brennende smerter i huden. Helvetesild kan også ramme øyne, øreganger eller munnhule. Opptil 20 prosent av pasientene får vedvarende smerter, spesielt eldre.

Helseminister Robert F. Kennedy jr. har blant annet kuttet forskningsmidler og endret anbefalingene for covid-vaksiner. En av studiene undersøkte 7,5 millioner Medicare-mottagere over 65 år, og fant kun én bekymring: anafylaksi eller allergisk sjokk, hos omtrent én av én million som fikk Pfizer-vaksinen mot covid. FDA-ledelsen hevder at tilbaketrekningene skyldes at forfatterne trakk brede konklusjoner som ikke var støttet av de underliggende dataene. Helseminister Robert F. Kennedy jr. har også vært kritisert for vaksineskepsis.

En Harvard-professor mener at arbeidet derfra holder høyeste standard, og at tilbaketrekningene er sensur





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FDA Vaccines Covid-19 Vaccine Shingrix Helvetesild Demens Anafylaksi Allergisk Sjokk Pfizer-Vaksine Robert F. Kennedy Jr. Vaksineskepsis Harvard-Professor FDA-Ledelse Sensur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA foreslår fredsplan for IranUSA har sendt en 14-punkts skisse til Iran for å avslutte krigen, mens Israel frykter at en avtale kan være for gunstig for det iranske regimet.

Read more »

Spenning mellom USA, Israel og IranIsrael kan forsøke å sabotere amerikanske forhandlinger med Iran, mens situasjonen i Hormuzstredet sammenlignes med Suezkrisen og USAs minkende globale makt.

Read more »

Flere eksplosjoner i Iran - anklager USA for brudd på våpen­hvilenEn amerikansk kilde sier til Fox News at USA har angrepet Iran.

Read more »

Wall Street faltUSA-børsene endte i minus mens markedet venter på Iran-svar.

Read more »