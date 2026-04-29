Fed holder renten uendret – økende splittelse i komiteen

Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) har valgt å holde renten uendret, men avgjørelsen ble møtt med uenighet internt i rentekomiteen. Krigen i Midtøsten og vedvarende høy inflasjon er viktige faktorer i vurderingen.

Den amerikanske sentralbanken ( Federal Reserve ) har holdt renten uendret i spennet mellom 3,5 prosent og 3,75 prosent, som forventet. Avgjørelsen ble tatt på et møte onsdag, og begrunnes med en solid økonomisk utvikling, men også økt usikkerhet knyttet til den geopolitiske situasjonen i Midtøsten og vedvarende høy inflasjon.

Fed påpeker at jobbveksten har holdt seg lav, mens arbeidsledigheten har vært stabil de siste månedene. Inflasjonen er fortsatt over sentralbankens mål på to prosent, og påvirkes av stigende energipriser, spesielt som følge av spenninger i Midtøsten. Krigen i regionen bidrar til betydelig usikkerhet rundt de økonomiske utsiktene, ifølge Fed. Internt i rentekomiteen var det uenighet om avgjørelsen.

Åtte medlemmer støttet å holde renten uendret, mens fire stemte mot. Tidligere Trump-rådgiver Steven Miran ønsket en rentekutt på 0,25 prosentpoeng. Tre andre medlemmer støttet retningen for renten, men var uenige i formuleringen i bankens kommunikasjon, som åpnet for mulige rentekutt i fremtiden. Dette er den største uenigheten i komiteen siden oktober 1992.

Makro- og valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets påpeker at splittelsen i komiteen tyder på et bredere spenn i synet på både økonomien og pengepolitikken fremover. Inflasjonen i USA steg til 3,3 prosent i mars, drevet av økte energipriser, mens den underliggende inflasjonen var på 2,6 prosent. Begrenset skipstrafikk i Hormuzstredet har ført til prisstigninger på olje, gass, gjødsel og aluminium. Markedene reagerte relativt rolig på rentebeskjeden, og de store indeksene på Wall Street holdt seg stabile.

Senere onsdag vil flere store teknologiselskaper, inkludert Alphabet, Amazon, Meta og Microsoft, presentere sine kvartalsrapporter. Det spekuleres også i hvem som vil etterfølge Jerome Powell som sentralbanksjef, og Sara Midtgaard tror at en potensiell etterfølger som Kevin Warsh kan føre til en mer tilbakeholden kommunikasjonslinje fra Fed. Warsh har tidligere kritisert hyppige uttalelser og detaljerte prognoser for fremtidig renteutvikling. En slik endring kan gjøre Fed mer ugjennomsiktig, men intensjonen er å forenkle budskapet for allmennheten.

Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner steg noe etter rentebeskjeden, men holdt seg under årets høyeste nivå. Markedet ser ut til å ha priset inn den økte splittelsen i Fed





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Federal Reserve Rente Inflasjon Midtøsten Jerome Powell

United States Latest News, United States Headlines

