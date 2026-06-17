Federal Reserve holder renten stabil - nye signaler om flere hevinger i år

Federal Reserve har i dag valgt å holde styringsrenten på 3,5-3,75 prosent. Den første møtet med ny sjef Kevin Warsh viser at flere FOMC‑medlemmer forventer én til to renteøkninger i 2018, noe som får globale markeder til å justere forventningene fra kutt til oppgang. Samtidig lanseres nye arbeidsgrupper for å takle inflasjon, produktivitet og AI‑påvirkning.

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret i intervallet 3,5 til 3,75 prosent. Beslutningen ble kunngjort etter et rentemøte som markerte den første offisielle opptredenen til den nyutnevnte sentralbanksjefen Kevin Warsh , som ble utpekt av president Donald Trump.

Markedet hadde lenge forutsatt at Fed ville la renten stå som den var, og Bloomberg rapporterte at alle de spurte økonomene hadde forventet en status‑quo‑beslutning. Det som nå blir fulgt med ekstra interesse, er hvordan de tolv medlemmene av Federal Open Market Committee (FOMC) ser på fremtidige renteendringer, og hvilke signaler den nye sjefen vil gi til både investorer og politikere.

Ifølge en uttalelse fra sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SB1 Markets til E24, var beslutningen enstemmig og helt i tråd med markedets forventninger. De ferske interne prognosene viser at ni av de tolv FOMC‑medlemmene tror det vil bli minst én renteheving i løpet av 2018, mens seks av dem forventer to eller flere hevinger. Andreassen forklarer at de fleste vil gå for to justeringer dersom de først velger å øke renten.

På Wall Street ble børskurvene kortvarig nedtrykt etter kunngjøringen, men snudde raskt opp igjen da markedet innså at kapitalkostnadene nå vil forbli på et relativt høyt nivå det kommende året. I valutamarkedet har dollaren styrket seg på bred front, og amerikanske statsobligasjoner har opplevd et merkbart hopp i renten. Det er en tydelig endring i markedsforventningene fra tidligere å forvente rentekutt til nå å forutse en oppadgående rentebane.

Prisveksten har holdt seg høy, og arbeidsledigheten har vært lav, noe som reduserer rommet for lettelse i pengepolitikken. Den pågående konflikten i Midtøsten har presset opp energiprisene, men de siste ukene har oljeprisen falt kraftig etter nyheter om mulige fredsforhandlinger mellom USA og Iran.

Kevin Warsh har valgt å følge etter Jerry Powell ved å unngå å gi detaljerte renteprognoser under pressekonferansen, og han har også signaliserte at han vil redusere Fed sin balanse ved å selge verdipapirer - en politikk som ble innført etter finanskrisen for å holde markedsrentene lave. Warsh har videre opprettet arbeidsgrupper på fem sentrale områder: kommunikasjon, Fed sin verdipapirbeholdning, inflasjon, produktivitet og påvirkningen av kunstig intelligens på produktivitetsvekst.

Disse gruppene skal undersøke årsakene til den vedvarende inflasjonen og vurdere hvordan ny teknologi kan påvirke den økonomiske veksten fremover. Samlet sett gir denne beslutningen et klart signal om at den amerikanske pengepolitikken nå retter seg mot en strammere kredittpolitikk, med forventninger om flere renteøkninger i løpet av året, noe som har konsekvenser for både globale finansmarkeder og den norske kronen





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