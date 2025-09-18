Federico Chiesa vurderer overgang fra Liverpool i januar

Den italienske kantspilleren, Federico Chiesa, er utålmodig etter mer spilletid og vurderer en overgang i januar. Hernan Resio sliter med å få spilletid i Liverpool og vurderer en overgang i januar for å sikre seg spilletid i forkant av VM i 2026.

Federico Chiesa sliter med å få spilletid i Liverpool og vurderer en overgang i januar, for å sikre seg regelmessig spilletid i forkant av VM i 2026. Den italienske kantspilleren har ikke fått den forventede spilletiden i den engelske klubben, og ser ut til å havne lengre ned i hierarkiet etter ankomsten av Alexander Isak. Han ble ikke engang registrert for Champions League og har bare spilt 47 minutter i de fire første kampene denne sesongen.

Chiesa kom til Liverpool fra Juventus for 10 millioner pund, men har slitt med skader og sterk konkurranse. Hans første sesong var preget av få kamper og spilleminutter, og han har ennå ikke levd opp til forventningene. Med VM i sikte, er det imidlertid viktig for Chiesa å spille regelmessig for å sjanse til å komme tilbake på det italienske landslaget. En mulighet for mer spilletid kan komme når Mohamed Salah reiser til Afrikamesterskapet med Egypt i januar, men Chiesa ser ut til å ønske en mer permanent løsning. Selv om Arne Slot tror han kan gi Chiesa muligheter i Premier League, er konkurransen med Isak, Darwin Núñez, Diogo Jota og Luis Díaz stor. Chiesa ble koblet til en avreise i sommer, men valgte å bli i Liverpool. Nåværende situasjonen med færre minutter, mindre tillit og mer konkurranse, kan imidlertid føre til en ny vurdering i januar. Mens han fortsatt er verdsatt for talentet og angrepsevnene sine, kan mangelen på régulière spilletid føre til at Chiesa søker en ny klubb.





Sporten_com / 🏆 3. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Federico Chiesa Liverpool Overgang VM Spilletid

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Den italienske alpinisten Matteo Franzoso død etter treningsulykke i ChileDen italienske alpinisten Matteo Franzoso døde mandag på sykehus etter å ha krasjet stygt på trening i Chile. Han ble 25 år gammel.

Les mer »

Trump varsler gigantsøksmål mot The New York TimesDen amerikanske presidenten varsler massivt søksmål mot den amerikanske avisen The New York Times.

Les mer »

– Tiår med svik kan ikke avsluttes av nok et svik(Åpen for alle) Den eneste løsningen for Ekserserhuset er å gjenreise den i Baneveien, mener innsenderne.

Les mer »

Den italienske alpinisten Matteo Franzoso død etter treningsulykke i ChileDen italienske alpinisten Matteo Franzoso døde mandag på sykehus etter å ha krasjet stygt på trening i Chile. Han ble 25 år gammel.

Les mer »

Den italienske alpinisten Matteo Franzoso død etter treningsulykke i ChileDen italienske alpinisten Matteo Franzoso døde mandag på sykehus etter å ha krasjet stygt på trening i Chile. Han ble 25 år gammel.

Les mer »

Den italienske alpinisten Matteo Franzoso død etter treningsulykke i ChileDen italienske alpinisten Matteo Franzoso døde mandag på sykehus etter å ha krasjet stygt på trening i Chile. Han ble 25 år gammel.

Les mer »