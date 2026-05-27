Feil KI-bilde av kong Harald skaper debatt på Facebook

Under kong Haralds fylkestur til Vestland ble et feilaktig bilde av kongen publert på en lokal Facebook-side. Administrator Bauge brukte kunstig intelligens til å lage bilde, men det lign ikke på den virkelige kongen. Feilen har skapt reaksjoner og ledd til en åpen diskusjon om KI-bruk og informasjonskvalitet.

Kong Harald har startet sitt fylkestur til Vestland . Tirsdag begynte turen og kongen besøker kommunene Etne, Samnanger og Vaksdal før besøket avsluttes i Askvoll torsdag.

Bauge, administrator for Facebook-siden Askvoll, publiserte informasjon om kongens besøk, men brukte kunstig intelligens til å lage et bilde av kongen. Bildet lignet ikke på kong Harald og inneholdt skrivefeil, noe som skapte reaksjoner i kommentarfeltet. Bauge beklager seg for ikke å ha kvalitetssikret KI-oppdraget, men sier han ønsket å være transparent og vise at slike feil kan skje. Han har ikke til hensikt å fornærme noen og håper likevel at mange kommer til kongebesøket.

Kongen har vært i strålende humør under fylkesturen, ifølge Dagbladets reporter, som beskriver ham som blid og oppmerksom. Lokalbefolkningen har satt stor pris på besøket og det har vært stor dugnad for å pynte og rydde i kommunene. Store mengder folk har møtt opp for å se kongen underveis på turen





