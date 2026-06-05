Feilaktig bilde av Marius Borg Høiby i fengsel publisert og trukket tilbake

Se og Hør publiserte og trakk tilbake et bilde av Marius Borg Høiby i et badebasseng i Oslo fengsel, som viste fysiske uregelmessigheter som stats for manipulering. Selv om bilde ble tatt i fengselsgården, er det usikkert om det viser Høiby. Fengselslederen beskriver en unormal avviklingsperiode med ekstra tilbud, mens Høibys forsvarer nekter å ha sett bildet. Høiby venter dom 15. juni etter å ha siddes i forvaring siden februar.

Mandag publiserte Se og Hør et bilde av en smilende Marius Borg Høiby ved siden av to medfanger, badende i et blått badebasseng i luftegården i Oslo fengsel.

I bildeteksten ble det hevdet at Høiby storkose seg under soningen. Bildet viste imidlertid åpenbare feil: personen på bildet hadde seks fingre på én hånd, flere tær enn normalt på én fot, og manglet Høibys karakteristiske tatovering på brystet. Se og Hør fjernet bildet raskt og beklagat publiseringen, som de sa var manipulert. Likevel ble bildet tatt i fengselsgården i forrige uke, ifølge VGs opplysninger.

En ansatt ved Oslo fengsel skal ha fotografert Høiby og to andre innsatte mens de var i et plaskebasseng. Fengselsleder Nils Leyell Finstad ønsker ikke å kommentere saken overfor VG og viser til taushetsplikten. Høibys forsvarer René Ibsen sier han ikke har sett bildet. I et brev fra fengselslederen, gjengitt av Se og Hør, beskrives avviklingsperioden som helt spesiell med ekstraordinære tilbud som dobbelt besøkstid, yoga i det fri og et nyere badebasseng.

Brevet inneholder en humoristisk tone og erkjenner at dette ikke er et bilde av en vanlig fengselshverdag. Marius Borg Høiby har siddes i forvaring siden februar, like før rettssaken startet. Han søkte om å gjennomføre varetektsfengslingen hjemme på Skaugum med fotlenke, men fikk avslag i alle rettsinstanser. Han har også bedt om løslatelse på grunn av sin mors, kronprinsesse Mette Marits, alvorlige helsetilstand (hun står på liste for lungetransplantasjon), men politiet har avslått og saken skal behandles av tingretten.

Høiby har tidligere uttalt til tingretten at forholdene i fengselet var vanskelige, spesielt på grunn av isolasjon fra andre innsatte. Dommen i saken mot ham forventes 15. juni. Saksnummer og detaljer om tiltalene blir ikke oppgitt i originalteksten, men汉 앤





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marius Borg Høiby Oslo Fengsel Se Og Hør Bilde Manipulasjon Fengselsforhold Kronprinsesse Mette Marit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprinsfamilien besøker Marius Borg Høiby i Oslo fengselKronprinsfamilien har besøkt Marius Borg Høiby i Oslo fengsel etter at han ble varetektsfengslet. Besøket skjedde rett etter at kronprinsesse Mette-Marit forlot Rikshospitalet, hvor hun ble behandlet for lungefibrose.

Read more »

Marius Borg Høiby ber om å bli løslattKronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk. Nå ber Marius Borg Høiby om å bli løslatt.

Read more »

Marius Borg Høiby ber om å bli løslattKronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk. Nå vil Marius Borg Høiby (29) ut av fengsel.

Read more »

Marius Borg Høiby ber om å løslatesPå grunn av kronprinsesse Mette-Marits helsesituasjon, har Høiby bedt om å løslates fra fengsel umiddelbart.

Read more »