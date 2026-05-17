Feiringen av 17. mai i Oslo: Fra Grand Hotels luksus til kongefamiliens utfordringer

En omfattende gjennomgang av nasjonaldagsfeiringen i Oslo, inkludert kjendisfester på Grand Hotel, kongefamiliens opptredener og den spesielle situasjonen rundt Marius Borg Høiby og kronprinsessens helse.

Hovedstadens gater var i år igjen fylt med nasjonalromantikk, der rødt, hvitt og blått preget ethvert hjørne av Oslo . Barnetoget, som er selve hjertet i feiringen, trakk tusenvis av tilskuere og ble sendt direkte på NRK for hele nasjonen.

Like ved Karl Johan finner vi det historiske Grand Hotel, som i over et århundre har vært vertskap for noen av byens mest eksklusive 17. mai-fester. I år var det ingen unntak, og hotellet summet av liv og røre. Blant gjestene fant man kjente ansikter som Ingrid Gjessing Linhave og kunstneren Unni Askeland. Askeland røpet at hun skulle delta på feiringen til gårdseier Christian Ringnes.

Tidligere ordfører Fabian Stang vakte oppsikt ved å ta med seg sin nye valp, Bella, til festlighetene. Stang delte sine tanker om viktigheten av demokrati og tradisjon, samtidig som han planla en rolig avslutning på dagen med besøk på sykehus og tid hjemme. Musikkikonet Odd Nordstoga var også til stede og reflekterte over sine favoritt-sanger til dagen, der han trakk frem klassikere som 'Mellom bakkar og berg' og 'Å leva det er å elska'.

Nordstoga uttrykte stor glede over hvordan hele landet samles for å sette pris på hjemlandet, før han satte kursen mot Lambertseter for tradisjonell grilling. Harlem Alexander ble også observert sammen med sin hund Tyr, noe som bidro til den varierte folkemengden på hotellet. Samtidig som festlighetene pågikk i sentrum, utførte kongefamilien sine tradisjonsrike plikter. Dagen startet på Skaugum i Asker, hvor kronprinsfamilien ønsket barnetoget velkommen, før de senere beveget seg mot Slottet i Oslo.

På slottsbalkongen sto kongeparet sammen med kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prins Sverre Magnus for å vinke til den store folkemengden som hadde samlet seg på slottsplassen. Dette er et av de mest symbolske øyeblikkene på nasjonaldagen, men i år var det også preget av personlige utfordringer. Det ble lagt merke til at kronprinsesse Mette-Marit hadde et betydelig behov for hvile og assistanse.

Slottet har over tid vært åpne om hennes helsetilstand, og det ble kjent at lungefibrosen har forverret seg. For å kunne gjennomføre sine offisielle oppgaver, måtte kronprinsessen benytte seg av oksygentilførsel via en nesegrime, noe som ble dokumentert av fotografene. Til tross for den fysiske belastningen og behovet for å trekke seg tilbake flere ganger i løpet av dagen, viste hun en sterk vilje til å utføre sine plikter overfor det norske folk.

Dette understreker kontrasten mellom den feststemte fasaden og den private kampen med sykdom. En mer alvorlig undertone preget årets feiring for kronprinsfamilien på grunn av fraværet til Marius Borg Høiby. Den 29 år gamle sønnen til kronprinsesse Mette-Marit satt i Oslo fengsel i påvente av dom, og kunne dermed ikke delta i de vanlige familieaktivitetene på Skaugum eller stå på slottsbalkongen.

For Marius har det å hilse på barnetoget i Asker tidligere vært en fast tradisjon, men i år var situasjonen en helt annen. For å markere dagen og opprettholde familiens bånd, ble det foretatt et besøk til fengselet søndag ettermiddag. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus ble observert av pressen da de forlot fengselet klokken 16:38. Dette besøket bekrefter at familien står sammen selv i vanskelige tider, til tross for de juridiske prosessene som pågår.

Slottet har ikke ønsket å kommentere detaljene rundt besøket eller om kronprinsessen selv var med på turen, men bildene av kronprinsen og prinsen på vei bort fra fengselet ga et sterkt inntrykk av en familie som navigerer mellom offentlige forventninger og private kriser. Denne blandingen av nasjonal glede og personlig sorg definerte mye av kongefamiliens 17. mai i år, der tradisjoner ble opprettholdt samtidig som nye og utfordrende realiteter måtte håndteres





