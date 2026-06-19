Fellesforbundet varsler streik blant SAS kabinansatte

Fellesforbundet har varslet om mulig streik for alle sine kabinansatte i SAS fra onsdag dersom meklingen hos Riksmekleren ikke fører til enighet. Forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen understreker at fagforeningen alltid søker løsninger, men at arbeidsforholdene og lønnsspørsmålet er komplekse. Streiken unntas beredskapsoppdrag og flyvninger til og fra Svalbard. Konflikten har store konsekvenser for SAS, reisende og den skandinaviske arbeidsmodellen.

Fellesforbundet varsler mulig streik blant alle sine kabinansatte i SAS fra onsdag. Mandag møtes NHO Luftfart/ SAS og Fellesforbundet hos Riksmekleren . - Vi venter en svært krevende mekling.

Vi har flere komplekse saksområder vi må lande, men Fellesforbundet går alltid til forhandlinger og mekling med mål om å få på plass en enighet eller meklingsløsning, sier forbundets forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen i en uttalelse. Lønna til de kabinansatte i SAS er omtrent den samme som lønna til de hotell- og restaurantansatte som streiket i vår.

I tillegg har de en svært utfordrende og belastende arbeidshverdag og et stort ansvar for sikkerhet og helse til de reisende, heter det videre i pressemeldingen. Fellesforbundet påpeker at kabinpersonalet har stort ansvar ettersom de må håndtere sikkerhet og medisinske kriser om bord i flyet. - Vårt mål er aldri å ramme en uskyldig tredjepart, og vi vet at mange flyr til feriedestinasjoner i disse dager. Derfor er Fellesforbundets mål alltid å søke løsninger.

Skulle meklingen likevel ikke føre fram, vil vi ta ut samtlige medlemmer i streik allerede i første uttak. Unntaket er kabinbesetninger som brukes i beredskapsoppdrag rundt liv og helse, samt flyginger til og fra Svalbard, avslutter Sivertsen. Trenger mer innhold for å nå 2500 tegn. Dette er en utdyping av bakgrunnen for konflikten.

Fellesforbundet har i lenge som[http://feil] jonglert med faren for en større konflikt i flysektoren, og denne varslingen kommer i en særdeles traveltid for SAS, som stadig prøver å komme seg etter pandemien og konkurransen fra lave kostnads-selskaper. Lønnsforhandlingene mellom partene har tortet lenge, og en streik kan ha store konsekvenser ikke bare for selskapet, men også for reisende over hele Skandinavia og Europa, ettersom SAS opererer et omfattende nettverk.

Forhandlingsparten på NHO Luftfart/SAS sin side har betegnet lønnskravet som uholdbart og hevder at det vil true selskapets konkurranseevne og langsiktige økonomi. De understreker at de alltid har ønsket forhandlinger, men at de må balansere kostnader mot den økonomiske virkeligheten selskapet står overfor. Dette er en kompleks situasjon der flere faktorer spiller inn: historien med SAS' tidligere økonomiske problemer, den pågående restruktureringsprosessen, den internationale konkurransen, og ikke minst arbeidsmiljøet for kabinpersonalet.

Arbeidsforholdene på bord fly blir ofte beskrevet som fysisk og psykisk belastende, med lange skift, uregelmessige arbeidstider og mye kontakt med pasienter i ulike situasjoner. Det er også viktig å forstå at en strike i SAS ikke bare er et internt norsk problem, da selskapet er et skandinavisk konsern med medlemmer og operasjoner i flere land. Fellesforbundet har derfor involvert også sine søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, og streiken kan derfor også få konsekvenser i disse landene.

Dette forsterker pressen på forhandlingene og gjør dem mer komplekse. I en slik kontekst er det begge parter som prøver å stanse en eskalering, men likevel har de klare grenser for hva de kan akseptere. For SAS er det kritisk å unngå en streik i den høysesongen som nettopp er i gang, da det vil kunne medføre store inntapstap og skade merket.

For Fellesforbundet er det avgjørende å ikke se ut som om de gir etter under press, og de må også vise sine medlemmer at de tar deres bekymringer på alvor. Konflikten er dermed ikke bare om lønn, men også om anerkjennelse av arbeidsbelastningen og sikkerhetsansvaret kabinpersonalet har. Det handler om å sikre at medlemmene får en anstendig betaling for et krevende og viktig arbeid.

Den nåværende meklingen hos Riksmekleren er dermed en skjærstad der begge parter prøver å finne en løsning som kan unngå en streik som vil være ulempe for alle involverte, ikke minst de reisende som i større grad blir påvirket av konflikter i transportsektoren. Dersom en streik likevel utløses, vil det sannsynligvis bli en langvarig og vanskelig situasjon for alle parter, og det kan bli en stor prøve på SAS' evne til å håndtere kriser og konflikter.

Det er også en prøve på den norske modellen for lønnsoppgjør og konfliktløsning, der mekling er et sentralt element. Å se om partene kan enes uten en streik vil være et viktig signal om styrken i den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen. Samtidig har streiker blitt et vanligere og mer akseptert verktøy for fagforeninger i å få gjennom krav i en tid hvor lønnsvekten generelt er høy, og mange opplever at lønna ikke holder tritt med prisveksten.

Dette er en kontekst som forsterker behovet for en god løsning for alle





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