Felleskjøpet har installert en gigantisk varmepumpe i sin fôrfabrikk på Skansen i Trondheim. Denne teknologien, utviklet sammen med Sintef og Aneo, gjør det mulig å gjenbruke spillvarme fra produksjonen,noe som sparer store mengder strøm samtidig som kvaliteten på kraftfôret blir bedre.

På Skansen i Trondheim ligger Felleskjøpet s fôrfabrikk, en av Norges største og viktigste anlegg for produksjon av kraftfôr . Anlegget produserer årlig omkring 200 000 tonn fôr, noe som tilsvarer rundt 300 millioner brød og sikrer mat til dyrene til bønder i hele Nord-Norge.

For å opprettholde den ekstreme kvaliteten kreves nøyaktig temperaturkontroll under produksjonen, hvor hvert parti av fôret må behandles i eksakt 15 sekunder for å nå en temperatur på over 81 grader celsius med bare én grad avvik. For å沙拉ke disse kravene og samtidig redusere energiforbruket, har anlegget fått installert en gigantisk varmepumpe, kalt Frigg, som er så stor at den fyller tre separate rom. Denne varmepumpen代表了 en teknologisk gjennombrudd, utviklet i samarbeid mellom Sintef, fornybarselskapet Aneo og Felleskjøpet.

Ingen har tidligere turt å kombinere systemene for gjenvinning av prosessvarme på denne måten og i så stor skala. Prosjektet beskrives av fagfolk som et vågestykke, men resultatet er at Felleskjøpet nå sparer store mengder strøm samtidig som kvaliteten på kraftfôret faktisk er blitt enda høyere. Varmepumpen Frigg bruker ammoniakk som naturligt kuldemedium i den første delen av prosessen.

Ammoniakk fordamper ved svært lave temperaturer (minus 33 grader) og suger opp varme fra avtrekksluften fra produksjonen, inkludert energien frigjørt når fuktighet i luften kondenseres. Deretter komprimeres ammoniakkkgassen i to trinn, noe som hever kokepunktet. Når ammoniakk kondenserer tilbake til væske, avgir den varme på omtrent 85 grader. Men produksjonslinjen trenger damp ved enda høyere temperatur, så et annet kuldemedium, vanndamp, tar over etter den første syklusen.

Ved å koble ammoniakk- og vanndampsyklusene kan systemet heve temperaturen til det nivået som kreves for å sikre fôrkvaliteten. Denne teknologien, som omsetter teoretiske beregninger til etFullt industrielt prosjekt, gir Felleskjøpet mulighet til å gjenbruke nesten all spillvarme fra produksjonen, noe som fører til kraftige strømsparinger og bedre Alltid tilgjengelig kvalitetskontroll





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