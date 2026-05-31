Fellesnytt: Amalie Iuel 5. på 400 meter hekk, Vingegaard vinner Giro d'Italia og Hansen scorer tre mål

Iga Swiatek har tapt i Roland-Garros, mens Marta Kostjuk har gått videre til kvartfinale. Ada Hegerberg, Tuva Hansen og Frida Maanum har meldt forfall til kommende samling med landslaget.

Amalie Iuel ble nummer fem på 400 meter hekk under Diamond League-stevnet i Rabat i kveld. Hun løp inn på tida da 54,34, som er drøye to tideler bak hennes personlige rekord på 54,12.

Emma Zapletalova vant med tida 52,82, som er slovakisk rekord og årsbeste i verden. Anna Cockrell fra USA og Rushell Clayton fra Jamaica fulgte på de neste plassene, begge med tider på 53-tallet. Det danske sykkelfenomenet Jonas Vingegaard vant Giro d'Italia med klar margin og ble tidenes åttende rytter med sammenlagtseier i alle tre Grand Tour-rittene. Vingegaard har tidligere vunnet Tour de France to ganger, og i fjor gikk han til topps i Vuelta a España.

Før søndagens avsluttende etappe i Giro d'Italia hadde han en ledelse på over fem minutter, så de 131 kilometerne med start og målgang i Roma ble som en formalitet å regne for Visma-rytteren. Vingegaard kom i mål med et samlet felt og kunne juble for seier foran østerrikeren Felix Gall. 3. -plassen i rittet gikk til Jai Hindley fra Australia. Uno-X-rytter Sakarias Koller Løland tråkket inn til 13.

-plass på siste etappe, som ble vunnet av den italienske spurteren Jonathan Milan. Uno-X fikk med seg én etappeseier i årets Giro. Fredrik Dversnes Lavik vant den 15. etappen og brøt dermed en 17 år lang norsk seierstørke i rittet. Caroline Graham Hansen scoret de tre første målene da Barcelona avsluttet nok en gullsesong i La Liga med 4-0-seier borte mot Madrid CFF.

Det gjorde hun åtte dager etter at hun var med på å sikre nok en mesterligatriumf med 4-0-seier over OL Lyonnes på Ullevaal stadion. Søndag scoret hun gjestenes ledermål etter et kvarter, doblet ledelsen på straffe før pause og la på til 3-0 i det 76. minutt. Vicky López fikk æren av å score Barcelonas 130. og siste seriemål da hun fastsatte resultatet. Barcelona vant 29 kamper og tapte én.

Det ga seriegull med 15 poengs margin til Real Madrid. Vilde Bøe Risa ble byttet ut etter en time i sin siste kamp for Atlético Madrid, som tapte 0-2 for Real Sociedad. Synne Jensen spilte hele kampen. Graham, Risa og Jensen er alle i Norges tropp til VM-kvalifiseringskampene mot Tyskland og Østerrike, der Norge med seier i begge vil være klar for Brasil-VM allerede før sommeren.

Det skjedde etter to mål hver av den danske spissveteranen Sebastian Pingel og midtbaneeleganten Herman Stengel. Pingel scoret to ganger på seks minutter i første omgang, mens Stengel la på til 3-0 og 4-0 etter pause og punkterte kampen. På overtid noterte Fredrik Ardraa seg også på mållisten for gjestene. Odd hadde overnattet på tabelltoppen etter 3-0-seier over Lyn, men ble passert av Godset og Kongsvinger søndag.

Kongsvinger havnet overraskende under hjemme mot Åsane, men vendte til 3-1-seier. Frederik Juul Christensen og Ludvig Langrekken avgjorde med sene scoringer. Haugesund vant også søndag borte mot Raufoss og holder tritt med Odd, poenget bak lederduoen. Målmaskinen Sory Diarra scoret tre ganger i 4-3-seieren og er oppe på smått utrolige 16 mål på sesongens ti første serierunder.

På Strømmen måtte vertene gi tapt med 2-3 for Sogndal, mens Bryne sikret en knepen hjemmeseier med 1-0 over Hødd. Iga Swiatek har vunnet Roland-Garros-turneringen fire ganger. Søndag ble det overraskende exit i årets utgave mot ukrainske Marta Kostjuk. Kostjuk, som nylig vant Madrid Open, tok seg til kvartfinale i Roland-Garros for første gang i karrieren.

- Jeg er fortsatt i sjokk. Å slå en så utrolig god spiller, som har vunnet her fire ganger, er utrolig. Jeg kan ikke tro det, sa Kostjuk i seiersintervjuet. Swiatek er ikke den første stjernen som ryker ut av årets turnering på rødgrusen i Paris.

Lørdag kveld måtte også regjerende mester Coco Gauff ut etter å ha tapt mot Anastasia Potapova. Ada Hegerberg, Tuva Hansen og Frida Maanum har alle meldt forfall til kommende samling med landslaget. For Hansen er skaden dessverre langvarig. Det var i kamp fredag kveld, under turneringen World Sevens Football i London, at Tuva Hansen ble skadet i en situasjon i oppgjøret mot Aston Villa.

MR og undersøkelser ble gjennomført lørdag, noe som viste en skade i fremre korsbånd på venstre kne. RB Leipzig-spiller Andrea Norheim er kalt inn som erstatter for Hansen i troppen mot Tyskland og Østerrike. Ada Hegerberg har også meldt forfall grunnet akillesskade. Hun gikk av banen etter 66 minutter av Champions League-finalen mot Barcelona, og spilte ikke da Lyon vant seriefinalen mot FC Paris fredag kveld.

Frida Maanum har vært gjennom en mindre operasjon, og er forhindret fra å spille for landslaget de kommende kampene. Hun erstattes av Emilie Woldvik. Sara Kanutte Fornes fra Malmø FF og Emilie Bragstad fra Hammarby hentes inn i troppen som treningsspillere. - For oss er det viktig å legge til rette for at alle spillerne får den hjelpen de trenger for å komme sterkt tilbake.

Det blir reprise av oppgjøret i 1999 når San Antonio Spurs møter New York Knicks i NBA-finale





