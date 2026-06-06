Fem døde i tre separate angrep på ukrainsk‑kontrollerte områder i Kherson

Tre angrep i Kherson‑regionen har drept fem personer, blant dem tre eldre i en forstad, én mann på en bensinstasjon og en ung mann i en landsby etter et droneram. De ukrainske myndighetene melder om alvorlige skader på både sivile og infrastruktur, mens uavhengige kilder fortsatt prøver å verifisere hendelsene.

Fem personer mistet livet i tre adskilte angrep mot områder i Kherson -regionen som nå er under ukrainsk kontroll. I en boligblokk i en forstad til regionhovedstaden Kherson ble tre eldre, alle i 70‑ og 80‑årene, funnet døde etter at bygningen ble hardt truffet av eksplosiver.

Guvernør Oleksandr Prokudin meldte saken på sin Telegram‑konto og beskrev hvordan flammer og rusk spredte seg gjennom leilighetene, noe som gjorde redningsarbeidet både farlig og tidkrevende. På den tiden var flere beboere på flukt, men flere andre ble fanget i strukturen og omkom i den påfølgende brannen. Videre fra sentrum, i retning nord, ble en bensinstasjon mål for et kraftig angrep som resulterte i døden til én mann og sju sårede.

Ifølge Prokudin ble området rundt pumpen truffet av en blanding av granater og missiler, og den etterfølgende eksplosjonen drepte den omtalte mannen umiddelbart, mens de sårede ble fraktet til nærmeste sykehus. Mange av de sårede led av alvorlige brannskader og lårbrudd, og de ble umiddelbart overført til spesialiserte behandlingsenheter i Kherson. Angrepet har også ført til store materielle skader på infrastrukturen rundt tankstasjonen, noe som har gjort at flere omløpsveier er stengt for trafikk.

Det tredje angrepet fant sted fredag kveld, da en landsby nord for Kherson ble truffet av et dronerettangrep. Et enkelt droneram fra en ukjent avsender traff en sivil bolig, og morgenens rapporter oppga en mann i 30‑årene som omkom i eksplosjonen. Overlevende fra landsbyen beskriver en høytstående, skarp lyd etterfulgt av en kraftig eksplosjon som rev tak og vegger i fleng. Selv om ryktene om flere skadde sirkulerer, har lokale myndigheter ennå ikke offentliggjort et eksakt tall.

Kherson‑regionen har siden russisk invasjon i februar 2022 vært et av de mest omstridte frontområdene. Etter at Russland proklamerte annekteringen av fire sørukrainske regioner - inkludert Kherson - en halvår etter invasjonen, har de ukrainske styrkene gradvis erobret tilbake flere strategiske byer, blant annet regionhovedstaden i 2022. Til tross for denne tilbakeerobringen forblir de ukrainsk‑kontrollerte delene i Kherson sårbare for hyppige angrep fra russiske styrker.

Ifølge Reuters har de ikke kunnet verifisere hendelsene uavhengig, men begge parter i konflikten hevder at de ikke har som mål å angripe sivile mål. Likevel viser den siste uken en økning i angrep på sivil infrastruktur, noe som har skapt økt frykt blant de lokalsamfunnene som lever under konstant trussel om bombardementer og droner. Den humanitære situasjonen forverres, og internasjonale hjelpearbeidere har uttrykt bekymring for at sivilbefolkningen får lite beskyttelse i et område der frontlinjen stadig forskyver seg





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